Tiago Djalò desembarcou em Turim. Veja quanto custaria o zagueiro português à Juventus

Tiago Djalò é o novo jogador da Juventus. O anúncio oficial foi feito ontem à noite pelo clube da Juventus através dos seus próprios canais. O defesa português nascido em 2000 chegou a Turim em definitivo vindo do Lille, assinando um contrato que o liga às cores dos Bianconeri até 2026. Depois de se desenvolver como jogador de futebol em Portugal, nomeadamente no Sporting CP, Djalo saiu. Português para o AC Milan em janeiro de 2019, ainda com dezoito anos, foi incluído na Primavera. Fez 15 partidas pelos sub-19 rossoneri na segunda metade da temporada 2018/2019, antes de se despedir da Itália e retornar à França, no Lille, onde ficaria até sua transferência para os bianconeri.

Detalhes da operação

Abaixo segue o comunicado com detalhes econômicos da operação: “A Juventus Football Club SpA anuncia que chegou a acordo com o Lille Olympique Sporting Club para a aquisição definitiva dos direitos desportivos de Tiago Emanuel Embaló Djalo pelo valor de 3,6 milhões de euros. No exercício 2024/2025, taxas adicionais de São esperados 1,5 milhões de euros, com um bónus máximo de 2,6 milhões de euros esperado. A Juventus assinou um contrato de desempenho desportivo, sujeito a determinados objetivos e/ou condições desportivas. O mesmo jogador até 30 de junho de 2026. ” Conforme coletado por Horário de BrasíliaAlém disso, existe uma opção a favor do tratado assinado pelos portugueses Juve renovar o seu contrato até 2028, mais dois anos após o seu termo.

Primeiras palavras de Diego Jalo

Estas são as primeiras impressões de Thiago Jalo, que disse aos canais oficiais da Juventus: “Estou muito feliz, a Juve tem uma grande equipa, qualidade e muitos jogadores talentosos. Sinto-me muito bem e é um dia muito importante para mim. Minhas condições? Estou pronto, meu joelho está bem. É tudo uma questão de brincar e trabalho duro todos os dias. Perguntei a Vea antes de assinar pela Juve? Sim, ele me ligou e falou bem da equipe. Isso me ajudou e foi importante. Diferenças entre Ligue 1 e Série A? Nunca joguei aqui, mas é um campeonato de qualidade, como foi na França. É mais tático aqui e vai me ajudar”.