Rummo, o bumerangue da chegada de Salvini. O boicote começa nas redes sociais

Milão – Evidência não muito boa. chegada Matteo Salvini Para a fábrica de macarrão Rammo, exibido também pelo vice-primeiro-ministro nos seus perfis sociais, acaba por ser um bumerangue para o político e para a empresa da Campânia. Há alguns dias, os perfis sociais da empresa têm sido alvo de fortes críticas com uma hashtag dedicada #boycottRummo.

Graças ao burburinho subsequente nas redes sociais, uma zombaria para a empresa que poucos fazem Pelas cheias devastadoras de 2015Em vez disso, beneficiaram de um apoio público massivo Petição em change.org As escolas deveriam ser pressionadas a comprar os produtos da fábrica de massas para apoiar a empresa em dificuldades.

No entanto, oito anos depois, o clima parece ter mudado e os utilizadores estão agora indignados, acusando a empresa de dar espaço de “propaganda” a um político da Liga do Norte que não foi muito gentil com o Sul no início da sua carreira política.

Uma reação que nem o dono da empresa teve Cosme Rummo Ele pode se explicar. “Estou literalmente sem palavras”, disse ele em entrevista Corriere del Mezzogiorno. “O ministro das infra-estruturas vem investir em Benavento, pede para vir visitar a central, não percebo o que querem: devo fechar-lhes a porta na cara? Não entendo”, acrescentou.