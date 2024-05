Aqui está o que acontece em Milão

Uma chuva de montanha (de novo) com trovões e relâmpagos. Uma verdadeira tempestade atingirá Milão na quarta-feira, 15 de maio. Os meteorologistas previram que 3 Clima.

“O anticiclone que favorecia condições estáveis ​​​​até o final da semana está em processo de queda e permitindo a penetração das correntes úmidas de oeste, causando os primeiros casos de instabilidade em Milão – destacou Lorenzo Padellino, meteorologista. 3 Clima-. Na noite de terça-feira, as condições irão deteriorar-se significativamente devido à chegada de uma frente de aguaceiros e trovoadas.”

Quarta-feira, como dizemos, é o dia que ficará circulado em vermelho no calendário: “Na quarta-feira, espera-se o ponto alto desses eventos, o mau tempo em nossa cidade vai se intensificar, com fortes chuvas e temporais. manhã e à tarde. Portanto, são possíveis inundações e transbordamentos locais dos rios Seveso e Lambro, oscilando em torno de 100 mm com o acúmulo de chuvas, mas podendo até ultrapassar 200 mm em algumas partes da província de Milão”.

Muita chuva, mas queda significativa de temperatura: “As temperaturas vão sofrer uma queda acentuada de 25°C na terça-feira com temperatura máxima não superior a 17°C. No entanto, à noite, os eventos diminuirão significativamente, mas durante quinta-feira novos aguaceiros e trovoadas poderão afetar Milão, especialmente à tarde e sexta-feira.