Ele tem uma cláusula de 40 milhões

Novidades chegam de Portugal no mercado de transferências do Napoli: o clube azul está pronto para conhecer o agente de talentos português.

Com a chegada de Rudi Garcia ao banco do Napoli, a questão de um novo treinador está encerrada e o clube napolitano começa a se movimentar no mercado Os campeões italianos devem tentar reforçar ainda mais o seu plantel.

O principal objetivo é garantir a maioria do grupo, Sem sacrificar muitos grandes nomes (Além de Kim Min-jae, sempre mais próximo do Bayern de Munique). Mas a administração está agindo cedo para evitar o risco de ficar ocioso durante as vendas.

Notícias do Mercado de Nápoles, Portugal: “Encontro com o Agente do Odavio”

O sobrenome associado ao Napoli vem diretamente de Portugal: segundo um conhecido jornal esportivo “como”agente OdavioTalento do Porto, nascido em 1995, estará em Itália para conhecer treinadores Nápoles E entre Aqueles que manifestaram interesse em contratar o jogador.

Israel Oliveira (agente do jogador) teria voado para a Itália para entender as verdadeiras intenções dos dois clubes. lá regra de liberação Abaixo de 60 milhões por Ottavio 40 atual vai continuar igual Até 15 de julho. Justamente por isso, Portugal se tornou muito atrativo para os clubes interessados.