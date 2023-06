Um pequeno atelier em Trieste-Corriere.it entre vilas e iates

“Residência ultrapopular tipo A5 na Viale Venti Settembre 54”, documentos do registro de imóveis do estado sob o código tributário. Silvio Berlusconi. Ultrapopular? Esta pequena propriedade também deve ser incluída no testamento. Ainda está entre seus bens pessoais, junto com vilas no valor de centenas de milhões, residências na Riviera Francesa, Porto Rotondo e no Caribe. Mencione “duas caixas”, papéis. Deve passar para os herdeiros junto com tudo o mais. A origem é bem curiosa e remete a história de alguns anos atrás. Il Cavaliere o herdou de Glauco Dimini, um pintor de Trieste que morreu em 2015. Era seu ateliê, e em seu último testamento ele escreveu que o deixou para Berlusconi. Um pequeno apartamento de dois quartos ainda está entre as super villas.

A Fininvest não está sozinhaTijolo, pequeno ou grande, um nó é constantemente desatado. Ao todo é fácil dividir o capital de uma empresa mas residências de família? PARA Quem visitaria a Villa San Martino em Argore, um símbolo do poder de Berlusconi? E a barônica Villa Certosa, na Sardenha, que recebia chefes de Estado e poderosos de todo o mundo de sandálias e shorts?

seção No entanto A divisão do capital de uma empresa é relativamente rápida, outra coisa é que grandes propriedades não estão para alugar ou vender. Podemos imaginar o Arcor sendo vendido? Ou os apartamentos no Viale San Gimignano em Milão, para onde a mãe de Cavaliere, Rosa Bossi, se mudou na década de 1960? Alguns bens são mais fáceis de dividir entre os herdeiros e colocar no mercado e, portanto, precisam ser “sacados”. Dentre estes, o principal ativo, Vila Porto Rotondo Que Uma estimativa de especialistas o coloca em 259 milhões Mas no mercado pode encontrar compradores a preços elevados. O problema a resolver também aqui é que a empresa Immobiliar Idra detém os principais imóveis (Arcor, Certosa, etc.) e está faturada em 412 milhões. Não tem receita própria, mas os custos de funcionamento das vilas são de 20 a 25 milhões por ano. Na verdade, é graças ao financiamento do acionista (Knight até agora) e, finalmente, graças ao apoio da Fininvest. Então Autonomizar ativos privados é uma manobra complexa que requer operações de engenharia financeira. READ Gianluca di Marcio: "O mercado nunca dorme ... o furacão da noite"

No fim Existem apenas quatro propriedades que o ex-presidente da Forza Italia possuía pessoalmente, não está enjaulado em uma corporação e, portanto, pode ser atribuído diretamente aos sucessores sem filtros de ações. A primeira é uma casa histórica em Milão-San Gimignano. A segunda é a villa “Two Palms” (250 m2) em Lampedusa que anunciou que estava comprando após desembarcar na ilha em 2011, que foi sitiada por desembarques.

refúgio no lago O terceiro é um dos refúgios favoritos de Berlusconi fora de Brianza: Villa Campari no Lago Maggiore em Lesa, não muito longe da casa que pertenceu a Mike Bongiorno, 30 quartos, um parque magnífico, grama bem penteada e uma marina particular; A villa foi construída no final do século XIX por Cesare Correnti, um patriarca do Risorgimento e senador do Reino da Itália, que morreu dentro de seus muros em 1888. Em seguida, a então Villa Correnti foi comprada pela famosa família Bitter, que a renomeou. Era Vila Campari.