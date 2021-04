“A ideia de patriotismo, mais ou menos nos meus motivos, está agora a crescer dentro de mim; e não penso em criar uma arte que não se proponha elevar o nome português pelo que posso realizar”, escreveu Fernando Bezova em um carta para C ெ rd ஸ் a Rodriguez em 19 de janeiro de 1915. A ideia de nação e de literatura, a eterna questão de quem são os portugueses e as mudanças políticas, encontra-se nas páginas deste artigo. Em nome da descrição nacional de Portugal, o país mais antigo da Europa, a literatura funciona como uma verdadeira biografia de uma nação capaz de unir história e tradições. Bezova o descreve com uma aparência dupla: interna e externa. Analisa a perda do império e a síntese da dominação portuguesa à medida que a Europa avança no caminho da modernização cultural e tecnológica. A linguagem básica da pátria, é o pensamento ativo e a essência da vida. É uma tradição, uma coleção de maneiras de ser e pensar, uma história e uma memória, um passado morto que só pode ser revivido. Esforço teórico e empenho poético para imaginar a pátria andam de mãos dadas em Pessoa, sobretudo durante os anos do regresso da África do Sul a Lisboa e da transição quase acidental da monarquia portuguesa para a República. Ele quer renovar e modernizar as forças de um lado e restaurar o vínculo afetivo com sua terra que está dividida entre as forças conservadoras e tradicionais do outro …

Esta lenda contém textos, muitos dos quais inéditos, que refletem, discutem, criticam e teorizam a identidade e cultura da Pesova Portugal. É organizado por seções temáticas e reúne escritos sobre crítica literária, psicologia nacional e história das idéias. Não só o grande poeta do século XX, mas também os intelectuais portugueses e europeus da crise da modernidade são úteis para contextualizar o pensamento de Pessoa. A partir do século XIX, historiadores e escritores portugueses, linguistas e filósofos parecem ter encontrado um grande laboratório no qual encorajaram a autointerpretação de Portugal ao espalhar um sentido de imaginação coletiva em vez de uma ideia de nação e literatura . Em vez disso, imaginar a arte portuguesa para o século XX significa lidar com uma tradição literária como o nacionalismo, sempre ansioso por descobrir quem são os “portugueses”. Traçando paralelos com a Inglaterra, França e Alemanha, o tempo português passa em seu próprio ritmo, pelo menos até a Revolução dos Cravos de 1974, que provocou um complexo de inferioridade. A identidade entre a poesia e Portugal começa com uma tradição bem definida. Antonio Nobray é o fundador de uma cadeia literária, de Andro de Quentil, Guerrero Janqueiro e DiCiera de Pascose, que expressa um período totalmente criativo e gira em torno da figura central de um poeta destacado do barman nacional do século XVI, precisamente Peso. Ele pode derrotar a imagem de Portugal quebrando visões derivadas do Gerazzo T70 e slides patrióticos, sem seu futuro limpo português, salvadores ou alquimia estranha. Um artigo para profissionais, estudantes e académicos com um bom domínio da história e da literatura deste país, Portugal. Para quem não sabe, pode ser muito difícil encontrar tantas dicas, citações e dicas que são impecáveis ​​quando se trata do tamanho de Vincenzo Russo.