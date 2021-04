O que pode mudar a partir de sexta-feira

Mais informações

Campânia, Sardenha, Valle de Asta e Buglia. Estes são atualmente os últimos quatro episódios zona vermelha. Na verdade, desde a última segunda-feira, quase toda a península foi elevada laranja Agora, a capacidade de deslizamento está esperando para ser reintroduzida Amarelo. Quando? Ainda está na infância, mas a ordem em vigor expira no próximo dia 30 de abril, com o governo e as autoridades locais já planejando a reabertura entre amanhã e depois de amanhã. Um ótimo retorno ao pseudo-default passageiro Zona Amarela É a isso que 13 regiões podem já aspirar hoje (4 com razoável certeza: Lácio, Umbria, Abruzzo e Aldo Adiz).

Tudo isso está acontecendo, porém, e agora, como de costume, a sala de controle do Instituto Superior de Saúde (Sala) se reunirá na tarde de sexta-feira para avaliar o acompanhamento semanal da evolução das infecções. Com base nisso, após consulta ao Comitê Técnico de Ciência (CTS), para decidir, Pelos números não há áreas prontas ou a barra não deve ser trocada a partir do próximo dia 20 de abril.

Possibilidades

Ainda não é possível definir exatamente quais serão as mudanças, embora algumas pareçam quase definitivas. Por exemplo, não deve haver falhas. O patamar alcançado neste momento, ou a considerável estabilidade das epidemias, deveriam permitir que a situação atual se mantivesse em termos de insumos na zona vermelha. No entanto, no nível de saída, os movimentos podem ser diferentes. O mais importante – no que diz respeito à população envolvida – é claro que está preocupado Campânia. Aliás, a partir da próxima terça-feira, a região finalmente voltará ao laranja O decreto anterior, assinado por Speranza em 3 de abril, entrou em vigor na terça-feira, 6 de abril, pelos quinze dias seguintes.

Comandada por ser a província italiana com o maior número de eventos (segundo dados de Kimbe) com uma população de 100 mil habitantes, contra a qual o governador da guerra se chocou Vincenzo de luca. Durante uma visita a Benevento na segunda-feira, 12 de abril, ele disse: “Hoje estamos na zona vermelha, que é definida com critérios muito insanos.” “A Lombardia tem 4 vezes mais unidades de terapia intensiva do que a Campânia, e áreas como Emilia-Romagna com mais de duas vezes mais hospitais UTI com 1,3 milhão de pessoas a menos do que a Campânia entraram na Zona Laranja. Concluído – vermelho, mas em hospitais e terapia intensiva nós não tem uma avalanche favorável, não é uma situação muito perigosa.

Sardenha

Pelo contrário, há quem não tenha fé na mudança Sardenha Está na zona vermelha há alguns dias, depois de ser o único território que terminou na zona branca. Ali também Valle de Asta Não parece estar registrando números motivacionais suficientes para influenciar a hipótese de mudança da banda neste momento. Em Buglia, por outro lado, cresce a esperança de que eles voltem ao laranja na próxima semana. A confirmar isto, apesar de estar na região ontem, ainda é elevado o número de internamentos em terapia intensiva em todo o país (22) nas últimas 24 horas, informou o Conselheiro Regional da Saúde esta manhã Pierreloki Lopalko: Estamos aguardando o evento – afirma o epidemiologista em entrevista a um jornal local – mas a tendência é a mesma. RT está em quase 1 em.