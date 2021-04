Stellandis, Melby to Casino: FCA e o futuro do Iveco determinado pela cúpula de Torino

Esperando 15 de abril

Com o passar dos dias, cresce a expectativa por um encontro entre os dirigentes dos Stellandis europeus e os representantes da Fim-Phom-Ulmin em Torino na quinta-feira, 15 de abril. Formalmente, a agenda inclui os problemas da fábrica de Melphi, mas é fácil imaginar que os resultados da comparação revelarão notícias e respostas úteis ao primeiro teste de conexão entre os franceses do PSA e os italianos da FCA. Carlos Tavares, o CEO português nomeado por unanimidade pelos principais stakeholders, não o será, mas os seus comentários serão o convidado de pedra da reunião. Como sabemos, a definição do novo plano setorial pós-fusão foi mudada entre 2021 e o início de 2022, e sabe-se que Tavares se mostrou muito aberto ao sindicato, mas o sentimento dos cineastas – Pyom-Yulm amadurecerá no campo de escolhas este mês Na prática Isso será confirmado mais tarde De Jour Do projeto industrial. Em particular, a questão é sobre as fábricas italianas que, de acordo com um comunicado divulgado pelo CEO após se mudar para Mirafiori em Kruglyasco, têm custos mais elevados (não salários) do que as empresas francesas.

© Todos os direitos reservados