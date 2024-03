“Vou decidir na hora certa”- Corriere.it

As regiões do Vêneto ainda têm mais de um ano: Lucas Zaya Ele foi eleito em setembro de 2020. No entanto, a julgar pela fumaça e pelos lapilli, a explosão no centro, à direita, parece já estar em andamento. Parece que já faz um tempo. Em parte, na verdade: Matteo Salvini ama Zaya Você está concorrendo às eleições europeias e o tempo está se esgotando. Assim, em Pádua, para encerrar sua turnê “Itália do Am”, Salvini chama o governador ao palco e o expressa assim: “Pode-se dizer que o defensor do Vêneto em solo europeu será útil”. Com Salvini a regressar a Roma no próximo sábado para trazer os soberanos da Europa a Roma no próximo sábado, depois de a FdI ter triplicado os resultados da liga, é difícil imaginar um comissário da UE a dirigir-se à liga.

Enfim, para esclarecer que fala outro idioma, ele, Luca Zaya, respondeu aos repórteres em inglês: “Não sei”. De qualquer forma, para terminar com uma pequena mensagem óbvia: “Fui indicado para todos os cargos imagináveis. Todo mundo está discutindo meu futuro. Mas você sabe o que? Eu decidirei na hora certa. Não estou preocupado com um terceiro mandato. Não vou perder o sono por causa disso.”. Claro, pode ser o incômodo de puxar a jaqueta. O governador parece observar de longe toda a agitação, não se cansando de repetir “Estou focado no Vêneto”.

No entanto, suas palavras são sugestivas. Na verdade, muitos acreditam que mesmo que o próprio governador não concorra, ele divulgará a lista com seu nome. Quando há insatisfação com «Liga Romana» Eles agitaram-se novamente ao publicar uma lista de senadores da Câmara que não pareciam ter votado no terceiro mandato do presidente. O nome que se destaca é o de Matteo Salvini, mas há outros Roberto Calderoli, Andrea Ostellari e Erica Stefani. Parte da Liga acredita que a bandeira da reeleição dos governadores foi restaurada um pouco rápido demais: “É claro que não podemos fazer isso sozinhos, se outros disserem não – disse Salvini ontem – fizemos todo o possível”. .” E os membros mais fervorosos da Liga do Norte consideram muito morno o apoio do Secretário à autonomia regional: «A autonomia será uma reforma memorável para os próximos cem anos, quer venha em 6 de junho ou em 16 de junho, o importante é que chegue. … E nisso a maioria está unida.” READ Português está sob investigação

Ainda recém-eleito secretário da Forza Italia, 48 horas após a rejeição do terceiro mandato e quatro dias após a vitória em Abruzzo, verdadeiramente florescente. Antonio Tajani. O vice-primeiro-ministro italiano é muito sucinto sobre a reeleição dos governadores: “O terceiro mandato não será bom nem com todos os líderes da FI”. E quanto à liberdade de escolha dos cidadãos? “Acho que dez anos de governo nas mãos de uma pessoa são suficientes. Depois disso, os cidadãos elegerão o próximo presidente. Acima de tudo, Tajani reitera: “Temos um partido forte e um líder regional que pode ser candidato presidencial: Flávio TosiPARA”. O detalhe é que Dosi, ex-prefeito de Verona da Liga Norte, hoje coordenador do Azul Veneto, é o arquiinimigo histórico de Zaia.. Mas Tajani vai direto ao ponto: “Temos as nossas cartas para jogar, com muito respeito pelos aliados, mas respeito por nós também”. Enquanto estava na Lombardia, um ex-membro da Liga do Norte Marco Regusoni A quem lhe pergunta se está prevista uma candidatura pela FI, admite: “Estamos a trabalhar nisso”.