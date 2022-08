Partidos para o encerramento das eleições, listas

Horas e horas de negociações e reuniões. Assim, os partidos da coalizão de centro-direita estão tentando desatar os últimos nós. Na verdade, dentro

Liga

A única parte a fechar as listas de

Sem nome

, os jogos ainda estão abertos em outras partes. Na Villa Certosa Silvio Berlusconi e sua equipe passaram horas aperfeiçoando os nomes.

Este

empresa

– salvo mudanças bruscas – incluirá o Presidente do Senado

Maria Elisabetta Alberti Casellatti

No Uninominal da Basilicata (em detrimento de Giuseppe Moles, subsecretário do Potenza). Presidente do Lácio,

Cláudio Lotito

, por outro lado, o círculo eleitoral de um único membro foi dado ao Senado de Molise, enquanto o ex-deputado Lorenzo Cesa dirige-se à câmara. Desafio direto entre

Vittorio Scarpi

(para FdI) e

Pierferdinando Cassini

(para o Partido Democrata) no comitê de membro único do Senado em Bolonha. Conflito na família, no entanto, entre a Sicília

Stefania Croixi

, um candidato na Uninominal e seu irmão Bobo, concorrerá proporcionalmente no centro-esquerda. Quando era precisamente o interessado, o ex-ministro da Economia

Giulio Tremonti

para confirmar a sua candidatura junto da FdI. No pilar de um ministério econômico, o ex-prefeito de Roma Giuseppe Pecoraro, o governador cessante da Sicília, Nello Musumesi, Elisabetta Cardini.

No entanto, há surpresas, com o Forza Italia selando dois principais candidatos na corrida final:

Rita Dalla Chiesa

E. na Puglia

Maurício Casasco

Presidente do Confabium em Brescia.

As coisas não ficam melhores aqui

Centro esquerdo

. De fato, embora o Partido Democrata tenha anunciado em 15 de agosto que as listas serão encerradas, ainda há muitos detalhes a serem definidos. A candidatura do constitucionalista ao nome único de Pisa é confirmada

Stefano Secondi

. Ele deve receber o cargo de líder da esquerda italiana

Nicola Fratoianni

, que concorrerá como líder dos Verdes e deixará apenas os colégios proporcionais da Toscana. Entre alguns nomes e desmentidos, não faltam polêmicas como as alimentadas por alguns de seus rumores favoritos.

Ex-Pentastellata Laura Castelli

O candidato democrata é o candidato de consenso de Novara. Após a auto-suspensão de um membro da administração de Turim, foi Castelli quem negou tudo.

Vara de Ilaria

Florença teria um para o Senado,

Pippo Civatti

Em Emilia-Romagna. Leta não vai fugir para o internato. Para a Europa, reveja o mesmo

Marco Taradash

: então corra para o Senado em Roma

Emma Bonino

Também tem consenso.

Existem outros nomes específicos

Luigi Di Maio

Uninominal de Nápoles-Furigrota e candidato com futuro compromisso cívico com a Proporção em Basilicata. No entanto, o compromisso da Chivogo está na vanguarda

Vincenzo Spadafora

Ele ganhou a faculdade em Cesarea e David Crippa em Giugliano na Campânia.

o

operação 5 estrelas

As listas foram apresentadas na Lombardia, onde o presidente Giuseppe Conte vai presidir.

As contas também foram fechadas

O terceiro pólo

. Itália Viva e Líderes de Ação,

Matteo Renzi e Carlo Calenda

, os candidatos no Senado e cada um lidera em 4 círculos eleitorais. Ex-ministros são candidatos novamente

Teresa Bellanova

(Apúlia, Sicília) e

Maria Elena Boschi

(Lácio e Calábria), assim como os actuais ministros

Elena Bonetti

(na Sardenha e Veneto)

Mariastella gelmini

(Lombardia e Toscana) e

Mara Carfagna

(Puglia e Campânia). Haverá também Asuri no passado

Bárbara Masini

(Piedmont no Senado) e

Andrea Cangini

(em Emilia-Romagna).

Quanto aos moderados no centro, após a renúncia de Quagliariello e Marin,

Michaela Vittoria Prambila

Khela é um candidato independente. Mais longe

Xavier Romano

Opera na Sicília, Maurizio

Lobos

Lecco, em Gianfranco

Redondo

Avelino, em Pavla

Pinetti

Em Trentino e Vittorio

Escorbuto

em Bolonha.

Italexit lidera o empresário do Casabound, Lazio Carlotta Chiaraluce. Albertini contra Calenda por falta de candidatura em Milão. Em Basilicata, o ex-vice-presidente de ação de Be Pitella do Partido Democrata.