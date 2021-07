Governo, começa o Dia da Independência: pare as restrições no Reino Unido – última hora

(ANSA) – LONDRES, 19 de julho – Quase todas as restrições à epidemia de Govt-19 foram renomeadas para ‘Dia da Independência’ no Reino Unido desde o início do dia, apesar do surto de epidemias que preocupou muitos cientistas e políticos.



Os auditórios e auditórios podem reabrir a plena capacidade a partir da meia-noite local (1h00 na Itália), as discotecas voltam a dar as boas-vindas ao público, o serviço de bar é novamente aprovado em pubs, e não há limite para o número de pessoas que podem se reunir . O uso de máscara não é mais obrigatório em transportes e lojas, e as telecomunicações não são mais obrigatórias.



O romance sobre o vírus corona matou mais de 128.700 pessoas no Reino Unido, onde a poluição vem aumentando há semanas. O país é o mais atingido pelo número de casos na Europa, que ultrapassou 50.000 novas infecções por dia durante dois dias consecutivos. O ministro da Saúde, Sajid Javed, estava entre as vítimas.



A Escócia e o País de Gales, por sua vez, mantêm a obrigação de usar máscara em locais públicos fechados e nos transportes. (Na alça).