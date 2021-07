Mineração cripto: informação crucial para começar

O termo “mineração” tem sido utilizado há séculos para definir o processo de extração de recursos naturais. Quando se trata de criptomoedas, não é utilizado num sentido literal, mas refere-se a como essas pedras e minerais valiosos são descobertos. Portanto, o que significa para a mineração de criptomoedas e como funciona realmente?

A mineração é um processo de criação de novas criptomoedas. As pessoas que mineram criptomoedas são conhecidas como mineradores. Utilizam máquinas sofisticadas para resolver puzzles matemáticos complexos, a fim de validar as transações e adicioná-las ao blockchain. Em troca, recebem recompensas pelo trabalho que contribuíram, o que mantém e assegura a rede.

Compreender a mineração cripto

No início, a maioria dos mineradores utilizava os seus computadores pessoais para a mineração de criptomoedas. Mas após anos de expansão, todo o processo se tornou mais exigente. Agora requer hardware sofisticado que consome muita energia e gera elevados custos de electricidade. Assim, a mineração em computadores pessoais por mineradores a título individual já não compensa.

O crescimento das criptomoedas tem vindo a atrair a atenção das grandes empresas, e com ele vêm maiores investimentos em farms de mineração cripto. Tais farms são maioritariamente constituídas por armazéns cheios de máquinas ASIC, concebidas especificamente para a mineração de criptomoedas à escala industrial.

Cada criptomoeda utiliza um algoritmo criptográfico único. Portanto, para minerar moedas é necessária uma máquina ASIC desenvolvida para esse algoritmo específico. No entanto, isto não significa que uma máquina possa minerar apenas uma riptomoeda. Foi concebida para a mineração de várias moedas diferentes que utilizam o mesmo algoritmo. Por exemplo, uma máquina ASIC usada para minerar Bitcoin também pode minar Bitcoin Vault porque ambas utilizam o algoritmo SHA-256.

As máquinas ASIC foram introduzidas pela primeira vez em 2013 e rapidamente se tornaram os dispositivos mais potentes do mercado. Podiam minerar qualquer criptomoeda desde Bitcoin a altcoins como Litecoin, BTCV ou Dash. Alguns dos mineradores ASIC mais populares no mercado são:

Para criptomoedas que utilizam o algoritmo SHA-256



Bitmain Antminer S19 Pro (110 Th)

Bitmain Antminer S19

MicroBT Whatsminer S30

Bitmain Antminer T19

Canaan AvalonMiner 1246

MicroBT Whatsminer M30S+

Para criptomoedas que utilizam Ethash, Equihash ou Cryptonight V7

Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner (750 Mh)

Innosilicon A10 Pro ETHMiner (500 Mh)

PandaMiner B3 Pro 8G

Bitmain Antminer E3 (190 Mh)

PandaMiner B5 Plus

Bitmain Antminer G2

Como funciona a mineração cripto?

A mineração de criptomoedas é um processo onde as transações são validadas e adicionadas ao blockchain. Está dividida em duas partes. Durante a primeira, são resolvidos puzzles matemáticos complexos, e as transações são validadas dentro de um determinado bloco. Durante a segunda, o bloco é adicionado a um blockchain para se ganhar uma recompensa.

Para assegurar que todas as transações que ocorrem na rede são genuínas e todos os participantes concordam sobre o estado do blockchain, as criptomoedas são mineradas utilizando mecanismos de consenso. Entre os mais populares está o processo de “Proof of Work”.

O que é Proof of Work?

Proof of Work (PoW) – é o mecanismo de consenso mais popular e a base de muitos blockchains abertos que oferecem recompensas. É principalmente utilizado para a mineração cripto, uma vez que trata todos de forma igual. As funções criptográficas que utiliza garantem que um certo número de ciclos num computador sejam completados para resolver o puzzle matemático. Portanto, provando que o minerador fez algum trabalho para resolver o puzzle, daí o termo “Proof of Work”.

Esta forma de mineração cripto é de forte intensidade energética e bastante cara, devido às grandes quantidades de electricidade utilizadas.

Desenvolvimento das pools de mineração

À medida que a procura de criptomoedas aumenta e muitas máquinas de mineração de alta tecnologia competem para resolver puzzles matemáticos, o processo de mineração torna-se mais difícil. Para ultrapassar estes obstáculos, os mineradores a título individual unem forças para formar “pools” (piscinas) de mineração.

Pools de mineração são grupos de mineradores que combinam os seus recursos para minerar novas moedas. As recompensas são partilhadas de acordo com o volume de trabalho que cada minerador contribui, mas as hipóteses de conseguir uma aumentam significativamente. A mineração em pools dá aos utilizadores individuais uma oportunidade de competir contra mineradores que utilizam equipamento mais sofisticado.

Vantagens de se juntar a uma pool de mineração

Uma das finalidades da mineração cripto é gerar novas moedas e ganhar recompensas pelo trabalho realizado. No entanto, tal como mencionado anteriormente, é quase impossível para os mineradores a título individual resolverem puzzles complexos e ganharem recompensas. Portanto, a maior vantagem de operar dentro de uma pool de mineração é que aumenta a probabilidade de gerar um novo bloco e de receber uma recompensa.

Uma pool de mineração permite aos entusiastas de criptomoedas cortar custos, uma vez que já não precisam de obter equipamento de mineração caro e preocupar-se com contas de electricidade elevadas. Estes custos são significativamente reduzidos porque são partilhados.

Juntar-se a uma empresa como a Mining City assegura que tudo é devidamente tratado. Não é necessário preocupar-se com equipamento de mineração, manutenção de hardware, tecnicidades e custos de electricidade. Basta escolher um plano com potência de hash suficiente para minerar eficientemente criptomoedas e ver como todo o processo progride. Os participantes podem também expandir a sua rede através de esforços de marketing direto e usufruir de benefícios adicionais.

Como escolher a pool de mineração certa?

Antes de se juntar a qualquer empresa de mineração ou pool, faça a sua pesquisa. Fique longe de sites que prometem retornos rápidos e garantidos. Comunidades reputadas como a Mining City jamais afirmam que os seus planos o ajudarão a enriquecer. Em vez disso, partilham materiais sobre a mineração de criptomoedas, moedas e tokens, para que possa tomar decisões informadas.

Lembre-se sempre que se algo parecer demasiado bom para ser verdade, provavelmente é uma burla. Não entre em esquemas de mineração fraudulentos e faça uma escolha sensata.

Enquanto verifica a credibilidade de uma pool ou empresa de mineração, certifique-se também de verificar o seguinte:

Desempenho prévio . A pool de mineração já ganhou recompensas? Isto pode ser facilmente verificado no “blockchain explorer”. Verifique o registo das recompensas por bloco da empresa.

. A pool de mineração já ganhou recompensas? Isto pode ser facilmente verificado no “blockchain explorer”. Verifique o registo das recompensas por bloco da empresa. Consistência . A empresa é consistente na obtenção de recompensas e na emissão de pagamentos?

. A empresa é consistente na obtenção de recompensas e na emissão de pagamentos? Taxas . Algumas pools de mineração impõem taxas elevadas. Isto significa que não receberá muito em recompensas.

. Algumas pools de mineração impõem taxas elevadas. Isto significa que não receberá muito em recompensas. Frequência dos pagamentos. Verifique a frequência dos pagamentos para ter a certeza de que receberá as suas moedas e recompensas regularmente.

A mineração de criptomoedas permite aos entusiastas das cripto obter potenciais recompensas pela verificação de transações e pela criação de novos blocos. No entanto, antes de entrar na mineração, é essencial fazer uma investigação extensiva para evitar surpresas desagradáveis e colher todos os benefícios. Por último, mas não menos importante, vale a pena lembrar que o mercado de criptomoedas é volátil. Se decidir participar na mineração, esteja atento aos riscos.

