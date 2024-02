Ilaria Challis, Ministra Nordeo: “Os familiares perderam um ano”. Pai: “Ele não conhece os fatos, espero um comportamento diferente das empresas”

“Se ao menos eles tivessem perguntado a ele imediatamente Guarda Doméstica Dentro Hungriatalvez tudo isto não tivesse acontecido.” Ministro da Justiça Carlos Norte Rejeita a estratégia dos familiares Ilaria ChallisA professora foi presa Budapeste De fevereiro de 2023: “Infelizmente perderam um ano”, disse ele Céu Tg24. O detentor dos selos conheceu o pai da menina. RobertoJunto com o ministro das Relações Exteriores na semana passada Antonio TajaniE foi recomendado julgar esta alegação como medida, que os advogados irão agora apresentar no julgamento.

“Esse é um Grande decisão Eles acreditam nisso, agora vamos pensar passo a passo. Se o juiz húngaro lhes der permissão, será uma grande conquista. Só então esperamos poder operá-los TradiçõesNossos contratos prevêem que uma vez Detenção na prisão Então a regra pode ser acionada Acordo internacional “Assim, é possível solicitar prisão domiciliar na Itália”, explicou Nordio.

Suas palavras provocaram a reação do pai de Ilaria Salis, Roberto: “Ministro Nordeo Ele não tem informações de fatos. Gostaria de uma abordagem diferente da do Senhor Ministro, pedindo-lhe que verificasse cuidadosamente os factos e verificasse algumas coisas relatórios, o que foi muito devastador para minha esposa. Espero uma abordagem consistente ao trabalho das instituições”, disse ele Metrópole. Mais tarde, ele acrescentou: “Se começarmos a discutir com a família… Nordeo me pegou 53 dias depois que escrevi para ele pela primeira vez em dezembro.”

Uma polêmica surgiu enquanto Challis permanecia detido apelos Durante meses, eles foram ignorados devido à intervenção do governo. lá Farnesina Ele foi executado somente depois que as algemas, correntes e botins de couro da mulher foram apresentados ao tribunal. O pai informou que sua filha já havia sido traduzida como tal no passado Investigações de inquérito e foi um Policial Embaixada da Itália em Budapeste.