(Escrito por Marco Castellon) – O Benfica, O clube de futebol de maior sucesso Portugal, Preparando-se para dar as boas-vindas a um Novo sócio: Jose Antonio dos SantosEmpreendedor lucidano que atua no setor agroalimentar e detém participação majoritária no clube, anunciou sua venda 25% de seu capital para o empresário americano John Dexter, Fundador da Virtual Entertainment Company Grupo de Banco do Facebook.

Embora os números da mudança não tenham sido divulgados, o jornal desportivo português noticiou Cadastro O custo total de compra das ações é de cinquenta milhões de euros: Dexter já depositou um milhão de euros adiantado em uma conta garantida, enquanto toda a transação deve ser concluída até 15 de setembro.

A confirmação do sucesso das negociações teria vindo directamente do Benfica, que teria enviado uma nota Autoridade do mercado de títulos (CMVM, Comissão de Fiscalização da Bolsa de Valores de Portugal) comunicou à empresa no início de 16 de junho que tinha recebido a notícia do acordo de ambas as partes.

A venda de uma parte das ações da empresa é particularmente crítica.Águias “: Na quarta-feira, 7 de julho, o Presidente Luís Filipe Vieira foi detido por fraude fiscal e lavagem de dinheiro e colocado em prisão domiciliária (libertado sob fiança com validade de vinte dias, três milhões de euros, para além da proibição de licença), sendo assim obrigado a submeter-se sua renúncia.

De acordo com a lei dos clubes, o vice-presidente Manuel Rui Costa (ex-craque da equipe, com camisas da Fiorentina e do Milan por várias temporadas na Itália) assumiu imediatamente a presidência.

A legitimidade da mudança, no entanto, foi contestada por vários membros do conselho de administração da empresa, sendo necessária uma reunião executiva extraordinária, que acabou por deliberar aprovar a nomeação de Rui Costa, mas também decidiu aguardar as eleições presidenciais, que serão anunciadas por no final deste ano.