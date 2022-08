3 milhões de salário por temporada

O Milan está trabalhando no mercado de transferências para garantir os jogadores mais importantes entre a equipe disponível para Stefano Pioli. Entre eles certamente está Sandro Donali, o pilar do meio-campo rossonero, que iniciará as negociações para a renovação do contrato.

Milão, Tonali está passando por reformas

Depois de Tomori e Bobeka, Devil tenta renovar o contrato de Donali. De acordo com as últimas notícias do mercado, a Milão Ele estaria disposto a dobrar o salário atual do meio-campista italiano, propondo um acordo 3 milhões de euros por temporada.

Uma jogada importante de Maldini e Mazzara, que não queriam perder o número oito, acabaria na mira de muitos clubes europeus. Barcelona Por Xavi, a paixão de Tonali por atuar.

Após concluir as negociações para renovar o ex-meia do Brescia, os rossoneri vão se comprometer com o outro melhor jogador do elenco à disposição de Pioli, ou Rafael Leão. O extremo português teria rejeitado uma proposta de renovação que teria custado cerca de 5,5 milhões de euros. A procura da comitiva ronda os sete milhões de euros. O Diabo pode decidir entreter a joia portuguesa, sobretudo sabendo do interesse de vários clubes europeus Chelsea Uma oferta foi enviada por Thomas Tuchel com um preço de cerca de € 70 milhões Pulisic.

O Milan não tem intenção de vender Leo nesta sessão do mercado de transferências e só pode considerar ofertas de € 150 milhões na próxima temporada.

Balo tour entre Milão, Nice e Galatasaray

Tour dançado Saia de Milão. O desempenho do lateral francês não está à altura e, por isso, sua venda pode ocorrer nesta sessão de mercado.

O primeiro estará interessado em Mônaco Galatasaray Seria perto de 3 milhões de euros na chapa, mas nas últimas horas agradável Os franceses podem decidir repatriar o expatriado. Com a possível venda de Ballò Toure, o Milan decidiu não fazer nenhum arremesso na faixa da esquerda. Alessandro FlorençaCapaz de desempenhar os dois papéis como deputado Calábria e deputado Theo Hernandez.

Outro francês que poderia deixar o Milan Bakayoko. O ex-Chelsea teria acabado na mira Valência Lá ele encontrará Gennaro Gattuso, que já o treinou no banco dos rossoneri e do Napoli.

