48 horas de pousos ininterruptos, raiva da polícia: “situação hostil”

o Desembarques Eles não param em nosso país, agora três nós estão abertos para rotas de migração. Além da Sicília, com suas ilhas de Pantelleria e Lampedusa, os migrantes também começaram a chegar à Calábria e Puglia. Um fluxo que continuará inabalável nas próximas semanas se as condições climáticas e do mar se mantiverem. Se a centro-direita vencer, a coalizão se comprometeu a conter a entrada indiscriminada de estrangeiros indocumentados em nosso país, regular as fronteiras e dar luz verde apenas àqueles que realmente precisam de proteção internacional. . Enquanto isso, no entanto, as fronteiras italianas continuam a ser uma peneira de malha gigante. Em 48 horas acabaram Mil migrantes Chegou na península italiana entre Rosella na Calábria, Augusta e Portopalo em Siracusa.

Desembarque em Salento

Na noite de 19 de agosto, um grupo de 70 migrantes foi encontrado em Siolo, uma enseada rochosa de Cagliano del Cabo, em Cabo di Luca. Buglifaçam Estrangeiros de nacionalidades bengali, síria, iraquiana, iraniana, kuwaitiana, paquistanesa e afegã estavam espalhados em vários grupos em diferentes pontos ao longo da estrada costeira que leva à Marina Nowakli. O alerta foi emitido pela divisão naval do departamento de operações aéreas e navais de Barry.Um barco-patrulha da polícia de Nidhi alertou as unidades terrestres de que haviam encontrado 70 migrantes após avistar um barco não tripulado na costa. . Poucas horas depois, 59 pessoas chegaram em um navio Catamarã, em Santa Maria de Luca, não muito longe do local da primeira descoberta. Eles foram interceptados na costa por barcos de patrulha da Guardia de Finanza e levados para terra pela polícia, Carabinieri, Cruz Vermelha e pessoal médico para operações iniciais de recepção, identificação e transferência para o primeiro centro de recepção.

Desembarque na Calábria

PARA Rosella jonica Estes são dias emocionantes. Após a chegada de 244 migrantes na terça-feira passada, incluindo cidadãos egípcios e sírios e todos homens, 28 migrantes chegaram, incluindo uma mulher, todos de Bangladesh, após uma operação de resgate no mar em 19 de agosto passado por pessoal da Guarda Costeira de Rosella. No dia seguinte, outras 100 pessoas desembarcaram no Rosella Zonica, que estavam navegando na costa da Líbia sete dias antes em um pequeno veleiro, depois interceptados à noite após um chamado de resgate. Ontem de manhã, mais 50 refugiados de vários países chegaram ao final da operação de resgate no mar pela Guarda Costeira de Rosella.

Mas descarga para praias jônicas de Crotone Na semana passada foram nove desembarques com mais de 1.200 atendimentos. Após o desembarque de 430 pessoas na última quarta-feira, 120 migrantes foram resgatados em mar aberto por unidades da Capitania dos Portos e da Polícia Financeira em dois incidentes distintos entre 19 e 20 de agosto. Outras cem foram enviadas a bordo do barco de patrulha Cp 321 da Autoridade Portuária de Crotone de um veleiro encontrado na costa da Calábria.

Desembarque e resistência policial na Sicília

108 migrantes do Afeganistão, Irã e Iraque desembarcaram em águas sicilianas na noite de 19 de agosto. Cerca de 32 milhas de distância os colonos foram interceptados e resgatados Porto Paulo de Cabo Passoro Eles estavam hasteando a bandeira alemã em um veleiro de 16 metros de comprimento. Além disso, cerca de 203 migrantes desembarcaram no porto na tarde de ontem Augusta, na Sicília. Eles fazem parte de um grupo maior de cerca de 600 pessoas, a maioria sírias, egípcias e iraquianas, que foram resgatadas no mar Jônico no dia anterior.