Milan, qualidade sem gols: Rossoneri aguardam Leo

Rafael LeãoAlém de ser um dos jovens jogadores mais promissores do cenário europeu, é certamente um dos jogadores mais importantes Uma liga. Ele foi um dos principais protagonistas de uma temporada incrível na última temporada Milão, que trouxe o Scudetto de volta aos rossoneri. Classe de 99, embora alguns adultos estejam interessados Associação, pelo menos por enquanto decidiu ficar no Milan e esperar para renovar o contrato. Ele sabe gols, assistências, muitas quedas e muita corrida em pé, arrasadora nas lacunas e imparável.

Suas jogadas são sólidas, eficazes e sólidas com o passar das temporadas. Leão Chega à Itália muito jovem depois de uma boa temporada Lírio. Impressionado com uma equipe melhor, no entanto, ele parece estar sentindo a pressão e não conseguiu se expressar da melhor maneira: tentou primeiro como atacante central, depois a lateral esquerda. A chegada de Zlatan sempre foi comentada Ibrahimovic Um momento chave no renascimento dos rossoneri e de fato um dos jogadores mais influenciados por sua chegada foi o português.

Leia também: Atlanta-Milão, Sacchi Leo olhou duro: “Vimos um pouco, achei que ele foi descuidado”

personagem principal

Rafael Leão (Milão)

O Scudetto Milão Na última temporada vai principalmente dos pés, Leão Essencial no tabuleiro rossonero, enriquecido por 34 jogos no campeonato 11 gols E 10 assistências. O português é o motor dos campeões italianos, cada vez que a bola vem entre as pernas algo parece acontecer, ele está ganhando cada vez mais confiança e personalidade, em momentos difíceis ele assume o comando e aponta para o adversário. Crie algo na área de destino. A temporada não começou da melhor maneira, mas o Sr. pinos Respeita-o e tenta encorajá-lo nos treinos e nas conferências de imprensa, onde muitas vezes tem palavras de respeito pelos portugueses.

O que ficou famoso foi uma entrevista em que o técnico do Emilian fez uma comparação importante: “Rafa me lembra o primeiro Henry, que começou amplamente e se tornou central para a banda. Acho que ele precisa se convencer e tentar ser ambicioso. Deve-se almejar chegar ao topo do mundo com seu poder, mas o talento por si só não é suficiente.. Os resultados do trabalho duro começarão a aparecer em breve Leão Fecha a temporada num crescendo e torna-se cada vez mais decisivo e importante para a sua equipa. Marque dois dos gols do Scudetto, contra Fiorentina E Atlanta E termina o campeonato com uma performance incrível, no topo 3 assistências vs. no último dia Sassuolo.

Rafael Leo, Milão

Um início de temporada lento

Esperava-se que o português desse um salto de qualidade definitivo nesta temporada, mas não apareceu em grande forma nas duas primeiras partidas. LeãoNa verdade, ele ainda não conseguiu cumprir essa imprevisibilidade, não encontrando gols ou assistências. Milão Ele tem que impor seu jogo. Arico DesculpasApós a competição comAtlantaEle expressou seus pensamentos sobre o jogador: “Leo viu pouco, e às vezes acho que ele é descuidado.”. No entanto, ao invés de indiferença, o jogador apareceu Não está em ótimas condições físicasTalvez ainda sobrecarregado com a carga de trabalho do treinamento atlético, ele não conseguiu mudar a velocidade com que desenvolve sua arma principal.

Desempenho abaixo do esperado pode ser causado por um problema tático: Leão Isso é melhor expresso com uma referência de corpo central como esta Ibrahimovic Ou Giroud, que atrai a defesa e deixa mais campo para o inimigo apontar para os portugueses. No entanto, no início desta temporada, pinos Focado em Ante Rebic, atacante muito ativo, se expande pela esquerda e ocupa espaço para as acelerações do talento rossonero. o Milão Ele precisa do melhor jogador para mirar em uma liga melhor como a anterior e está esperando por isso Leão Retorne à unidade de desastres admirada em toda a Europa até alguns meses atrás.