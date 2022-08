O soldado americano deve ser testado aqui

“Vou pedir às autoridades

Negar autorização para transferir jurisdição para os Estados Unidos

, sei que as punições para esses crimes naquele país são mais severas. Mas temos que processar e seguir

Ela foi condenada à pena máxima na Itália

A mãe da vítima continuou.

Localização do soldado

– O juiz de primeira instância do Tribunal de Portinone confirmou a prisão de Julia Bravo pelo crime de homicídio na estrada. O juiz também confirmou o nível de prisão domiciliar utilizado na base da USAF em Aviano.

Uma testemunha: “Aquele carro ziguezagueou” –

Uma testemunha-chave também aparece que afirma ter testemunhado o trágico acidente. “Já do estacionamento -” Gazzettino “dependendo da escrita, ele explica – senti que algo estava errado. Ela não conseguia ligar o carro, ele desligou duas ou três vezes antes de sair”. A mulher também disse à polícia que o soldado estava ziguezagueando em seu carro como se “não tivesse controle total do veículo”. A testemunha diz que foi à boate buscar a filha e decidiu sair do carro porque a velocidade a deixava muito nervosa.

“

Eu nunca posso perdoá-la

– Ele terminou -: Tudo, aos 20 anos, nós fizemos a nossa besteira, mas como você bebe tanto antes de entrar no carro? Ninguém vai devolver o nosso John.

Soldado: “Estou destruído” –

Julia Bravo, uma veterana do Exército dos EUA, expressou seus sentimentos após a tragédia. “Estou devastado pela minha dor e peço desculpas a todos pela dor que causei”, disse o jovem de 20 anos durante uma audiência de prisão na manhã de terça-feira. O jovem veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, que exerceu seu direito de não responder, pediu que pudesse fazer declarações involuntárias apenas para pedir desculpas aos pais e ao irmão da vítima.

Advogado do soldado: “Ela está confusa e atordoada” – O advogado da jovem, Aldo Masserut, acatou a decisão do magistrado e não fez pedido de medida alternativa. “Ela está confusa e perturbada”, disse o advogado. O soldado está em prisão domiciliar dentro da base da USAF em Aviano.