Ele sopra para CR7 e o anúncio oficial vem

Apesar da vitória do Manchester United sobre o Liverpool, Ronaldo recebeu mais um ‘golpe’ do mercado de transferências.

Esta sessão do mercado de verão está prestes a terminar. Os grandes italianos certamente estão fortalecidos, mas precisam preencher outros papéis. No entanto, não só as equipas Uma liga Eles lutam com compra e venda, mas também com clubes estrangeiros. A atividade mais importante dos últimos dias foi certamente na passagem Casemiro querer Manchester United.

‘Red Devils’ são os protagonistas de uma das novelas mais longas dos últimos meses, e é isso Cristiano Ronaldo. De fato, o português reiterou repetidamente seu desejo de deixar o Manchester United para continuar colecionando recordes. Liga dos Campeões.

No entanto, o campeão enfrenta muitas dificuldades para encontrar uma equipe disposta a receber seu salário muito alto. Ronaldo Na verdade, foi oferecido a várias equipes (incluindo nossa liga), no entanto, que rejeitaram a proposta porque não podiam apoiar tal movimento. Outro ‘golpe’ veio a esta hora para agravar a situação dos portugueses.

Ronaldo rebate Salihamidzic: “Ele está fora dos limites no Bayern de Munique”

Hasan SalihamidzicDiretor de Esportes Bayern de MônacoO primeiro efetivamente encerrou a possibilidade de ver a Juventus com uma camisa da Baviera: “Ronaldo Considerando que nossa unidade ofensiva tem oito jogadores para quatro posições, isso está fora de alcance. Estamos muito felizes com a equipe que temos à nossa disposição.

para Ronaldo, Portanto, a opção que leva ao Bayern de Munique também está firmemente fechada. Nos últimos dias ele teve outra doença Borussia Dortmund. O português está confiante de que o vento vai mudar nos próximos dias, à medida que sai cada vez mais do plano técnico. Dez Falcão.