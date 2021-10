“Mourinho me impressionou com seu humor de sucesso”

César Gomez, Ex-jogador de futebol Roma, Foi entrevistado no site oficial do clube. Suas palavras são:

É gratificante saber isso sobre um ex-jogador que era muito ligado ao clube, mesmo quando comprava ingressos da Espanha.

“Mas faço isso há muito tempo. Quando tenho a oportunidade de ir a Roma para encontrar amigos com frequência, tento ir ao estádio para assistir ao jogo também. Eu queria ver Roma x Milan. sem dúvida será um grande jogo. Pecado, será da próxima vez ”.

Sabia que em cada jogo do Monte Mario Tribune o clube oferece lugar em campo a todos os ex-jogadores? Da próxima vez, você pode querer considerar essa hipótese também.

“Sério? Não, não conheço esta tentativa. É uma coisa muito bonita, é um extraordinário gesto de gratidão e generosidade. Por outro lado, a Roma é uma equipa diferente de tudo, neste pormenor.

Os portugueses já se cruzaram com ele na sua vida?

“Nos dias do Barcelona, ​​quando ele perdia apenas para Bobby Robson, eu o vi contra ele. Eu estava jogando em Tenerife. Ele fez o que todos sabem, ele se tornou forte, ele sabe como ter sucesso, e ele sabe como fazê-lo em diferentes lugares. Isso não deve ser subestimado. “

Na Espanha, Mourinho venceu a La Liga em 2011-12. Você se lembra daquele campeonato?

“Maravilhoso, claro. Ele enfrentou o Barcelona do Cardiola. O time que jogou com a mente venceu a Champions League na final contra o Manchester United no ano anterior. O Barcelona superou o Real Madrid, sem dúvida. Embora ele não tenha dado um chute brilhante como seus adversários, ele era particularmente talentoso e marcou mais de 100 gols (121, edição) “.

O que especificamente o impressiona nele e que valor ele pode enviar a Roma?

“Fiquei impressionado com sua mentalidade vitoriosa, principalmente quando perde uma partida. Muitos de seus colegas tentam manter o ponto após a derrota. Por outro lado, ele não esconde a raiva. É um treinador que pode mudar completamente a realidade de Roma. Este é um lugar específico, não para todos, para quem tem a melhor personalidade. Ele é o melhor que se pode ter em Roma. Espero que ganhe alguma coisa. Só posso imaginar o que vai acontecer na cidade … “.

Você já foi treinado por um coach com características semelhantes?

“Devo dizer que tive sorte com os treinadores na minha carreira futebolística. Tive Del Bosque, Madurana, Valdano, Heinz, depois Roma, German e Capello. Em suma, a bela rosa dos melhores personagens. É isso Heinz. Triplo”.

E o Capello? O último a vencer o Scudetto em Roma.

“Eu, naquela época, ainda era membro do clube quando o Capello chegou. Eu o vi de perto no trabalho. Ele é sem dúvida o maior e é o único na gestão de vestiários. Ele pode precisar de mais talento e campeões do que os outros. sucesso, mas ele sempre teve quando ele tinha. Ganhou em três cidades diferentes.