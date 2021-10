G20 Roma, Saúde e Recuperação na Cúpula: Climate Knot

“Nada concorda até que tudo esteja acordado”. O velho slogan diplomático de “nada está acordado até que tudo seja acordado” se aplica às negociações com vista à cúpula do G20 que começa hoje em Novola, o euro em Roma hoje, mas o presidente italiano está otimista. Durante dias, os sherpas trabalharam para adotar a declaração final da cúpula: a questão principal continua sendo sobre o clima, enquanto os outros pontos da passagem são sobre a resposta da saúde a futuras epidemias.

Para Negociações climáticas, Há uma consciência geral por parte dos líderes do G20 de que se trata de uma ameaça existencial, por outro lado os níveis – que refletem os diferentes níveis de crescimento dos países do grupo – variam ao longo do tempo. Atingir objetivos. Com a maioria dos estados, a Itália está na vanguarda, com alguns, como China e Arábia Saudita, inclinados para o prazo de ir além de 2060, a favor de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

Nesse contexto, entre outras coisas, o sinal de uma meta específica não é explicitamente importante, o importante é que em meados do século tenhamos alcançado a determinação compartilhada de emissões líquidas zero, e o G20 é comum. Ações devem ser tomadas para atingir este objetivo o mais rápido possível.

Parece haver sinais encorajadores para um acordo em Roma que pode realmente fortalecer o trabalho na COP26, a conferência climática da ONU co-patrocinada pela COP26, Itália e Reino Unido, que começa em 1º de novembro. Dia do G20. A consciência de que a maioria dos 190 signatários do Acordo de Paris exige muito dinheiro para administrar a mudança ecológica em direção ao novo modelo de desenvolvimento também pode desempenhar um papel importante no financiamento da luta contra a mudança climática. Estábulo.

Enquanto isso, na Reunião Ministerial de Energia e Clima em Nápoles em 23 de julho, foi reconhecido que, pela primeira vez, os efeitos do aquecimento global no âmbito do G20 do G20 serão muito menores do que aqueles associados ao aumento. 2 graus centígrados.

Os outros dois tópicos principais da cúpula de hoje e de amanhã estarão lá Saúde e desenvolvimento sustentável Além disso, sob várias formas e definições, como “tirar proveito” das epidemias para melhor reconstruir nossas economias e fortalecer nossa capacidade de responder a epidemias futuras com base em programas nacionais desenvolvidos por todos os países. Neste contexto, devemos olhar para os humanos, os animais e o meio ambiente como um único ecossistema, de acordo com a política de “saúde única” adotada na Cúpula Mundial da Saúde em Roma, em maio passado.

No fim, Antes da vacinação, O forte compromisso de aumentar a sua disponibilidade no mundo será reafirmado, mas em maio não haverá novos números do que os acordados por organizações regionais, como vários países a nível nacional, a União Europeia e Big Pharma. Um total de cerca de 1,3 bilhões de doses para países de baixa e média renda. Isso não significa que os países ricos devam necessariamente ser satisfeitos, mas o problema envolve não só a disponibilidade das vacinas, mas também a sua distribuição e administração, pois para isso são necessários sistemas saudáveis ​​e eficientes. Também terá um papel fundamental na ajuda aos países que precisam do G20.