Novo trabalho para Cristiano Ronaldo

Massimiliano Alegre segue as palavras de Giorgio Cilini durante a despedida de Cristiano Ronaldo: Novo impulso contra os portugueses.

o Juventus Deve reagir após a derrota no Alliance Stadium contra o Sassuolo. O primeiro lugar no ranking da Série A está longe de terminar, então Allegri não quer ouvir sobre gols, mas pensa em partida após partida. Para microfones Espanto, Antes da partida contra Hellas Verona, O treinador da Juventus disse:Vamos pensar sobre a próxima partida do campeonato Passou na rodada da Liga dos Campeões. Vamos ver o que fazer, uma etapa de cada vez“Então, na corrida do campeonato, ele concorda:”O Inter é muito popular, mas também tem tudo para vencer o Napoli e o Milan. Então você nunca sabe. É possível que alguém tenha um impacto negativo. Mas essa conversa não nos incomoda“

Massimiliano Allegri Falando sobre a venda de voltou Cristiano Ronaldo, Preservando o status de Giorgio Chillini.

Leia mais >>> Adeus Ciellini e Cristiano Ronaldo: “Chegamos a esse nível …”



Adeus a Allegri e Cristiano Ronaldo: “Ele já se foi …”

Aos microfones da emissora de streaming, o treinador toscano respondeu a uma pergunta sobre o campeão português. Giorgio Chillini A despedida de CR7 foi recentemente anunciada como tendo causado estragos: “Sua despedida No dia 28 agosto Pagamos muito por isso. Se isso tivesse acontecido antes, teríamos tempo para nos prepararO treinador da Juventus é da mesma opinião.

Na verdade, Massimiliano Allegri Tem seu conceito em vendas Cristiano Ronaldo, Que acabou com o mercado de câmbio de verão: “Ele estava orgulhoso de tê-lo treinado. É evidente que 28 de agosto faltam 3 dias para o fechamento do mercado Não é possível mudar isso. Mas a empresa estava certa Moyes Keane“Então, um novo hit:”Tinha ido um mês antes, Talvez o clube tivesse a oportunidade de atuar em um mercado completamente diferente“