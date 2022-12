A pensão mínima é de 600 euros, mas apenas para maiores de 75 anos. Depois disso, o teto cai para 30 euros

Não uma reversão, mas um endosso. Governo Meloni está disposto a rever os tetos tarifários com o Pos e estuda solução para aumentá-los pensão mínima De 574 a 600 euros, mas só para maiores de 75 anos. Faltando duas semanas para a lei orçamentária ir para o Senado, a transição majoritária entre o governo e o parlamento está se acelerando. Por um lado, há a questão da limitação dos pagamentos eletrônicos. Eles relatam do Mef que teremos que esperar a resposta da UE nos próximos dias. Em caso de atraso, a disposição da Lei Orçamentária permanece inalterada. Caso contrário, para revisão: 30 euros, metade. Por outro lado, para um pequeno número de pessoas, a tarefa de aumentar a pensão mínima exigida pelo Forza Italia.

Superbônus 110 deve estender Silas até 15 de janeiro. Para condomínios, regras rígidas estão em vigor

Compromisso

Tendo em vista o Conselho Europeu de 15-16 de dezembro, a retirada do limite de uso do Pos envia um sinal agradável a Bruxelas, no qual Giorgia Meloni solicitará flexibilidade ao Pnrr italiano. Afinal, foi o primeiro-ministro quem iniciou a revisão das regras dos pagamentos eletrónicos. Com a benção da UE sobre o teto de caixa – fixado pelo Conselho em 10 mil euros, o dobro do italiano, eles indicam que estão satisfeitos pelo governo – não haverá entradas no POS.

Falta desatar um nó: as comissões bancárias. Esse é o outro lado da moeda. Soluções? Alguns, porque o governo não consegue colocar as mãos no setor privado. O governo já se reuniu com a AB (Associação Italiana de Bancos). Mas o acordo para comissões mais baixas deve ser encontrado com circuitos privados (Mastercard, Nexi etc.). E a única forma que pode assumir é uma contribuição voluntária de solidariedade, “Pediu-se a todos uma contribuição para a crise…”, suspira o governo. Por seu lado, os comerciantes podem encontrar um crédito fiscal para todas as comissões pagas de zero a trinta euros (se este for o teto confirmado).

Sobre a pensão mínima, confusão não falta quando Mef estuda uma solução. A manta é estreita, alertou o executivo. Um mandato mais rígido contra os altos custos de energia já está sendo considerado entre março e abril para ajudar as empresas mais afetadas.

pensões mínimas

Líderes de grupos majoritários estimam um tesouro de 560 milhões, dos quais 160 milhões serão destinados à oposição. Neste orçamento, elevar o teto previdenciário não será fácil. Entre outras coisas, o campeonato está indo devagar com o subsecretário do Trabalho, Claudio Durricone, dizendo: “Se não conseguirmos, faremos isso mais tarde”, comentou ontem. E, segundo cálculos do governo, são necessários cerca de 800 milhões para satisfazer plenamente o partido de Silvio Berlusconi. No Ministério da Economia estudam-se soluções alternativas e a hipótese mais reconhecida é a de uma intervenção direccionada e selectiva: aumentar a pensão mínima dos pensionistas de 75 para 600 euros, mas ligando a idade às condições subjectivas dos pensionistas. Isso significa dar às pessoas com o ISEE mais baixo um caminho rápido, incluindo casas ocupadas pelos proprietários nos cálculos.

“Relativamente ao aumento da pensão mínima, o Forza Italia pretende continuar na luta, esse aumento pode chegar aos mil euros, dentro do legislativo, no limiar dos 600 euros”, explica Roberto Bella. , deputado Neelam, foi um dos três relatores da intriga na Comissão. As diferenças a serem apresentadas incluem quaisquer revisões na preferência das mulheres por aposentadoria precoce para ampliar o público da maioria dos usuários. Nesse caso, a hipótese mais aceita é adiar o aperto dos requisitos básicos para a aposentadoria de alguns meses (provavelmente 8) para 60 anos (dos atuais 58).

Negociações

Na intriga, esse é o mantra do Palazzo Sigi, e devemos agir rapidamente. Sem descanso de final de semana. Emendas inaceitáveis ​​serão apontadas hoje, apontadas amanhã: 400 no total, divididas ao meio entre a maioria e a oposição, mas o “super-relatório” da coalizão governista, deslizando enfim, não passará de 50. Traduzido: Não há espaço para uma longa lista de opções listadas em um rio de mais de 3 mil revisões.

Portanto, trabalhe para resolver o impasse pelo menos nos documentos mais delicados dentro da coalizão governista. Partimos do Superbonus 110%: há abertura para solicitações feitas pelo Forza Italia do Mef. Estamos trabalhando para estender o prazo de envio do Silas até 31 de dezembro para aqueles que não enviaram até 25 de novembro ou meados de janeiro. Uma emenda do governo à Portaria Aiuti-quater provavelmente interferirá nesse assunto. Para todo o resto, a cobertura é difícil de obter, desde um aumento pontual na redução da carga tributária (de 2% para 3%) até cortes de impostos para menores de 36 anos (outra batalha favorita do FI).