A estrada Milão-Broja é em declive

milão – Substituto de Ziyech Uma cirurgia em “Tomori”. , com um remake desejável para o Milan. Parece que o material está lá, esperando que o mercado realmente vá. Mas o Trocar está sujeito a possíveis mudanças em janeiro. O visor tem uma broza , o objetivo do Milan há algum tempo: um reforço, cujo cenário nunca mudou. O Chelsea pode considerar o albanês uma dispensa de inverno, tendo feito apenas duas aparições na Premier League até agora. No caminho para o Milan por empréstimo . Claro que nada é fácil, principalmente com contratos provisórios. No entanto, os dois clubes que se davam bem puderam chegar a um acordo.

Avaliações

Exatamente o que aconteceu com Tomori há dois anos: uma operação Direito de redenção a favor dos campeões italianos É uma hipótese viva. As condições perfeitas foram criadas para o zagueiro: menos trabalho no Chelsea, que teria conquistado a Liga dos Campeões no final do ano, e os milaneses precisavam somar força (no caso, qualidade) em campo para se classificar para os campeões . Liga. Broja só começou contra Brentford e Newcastle, dois jogos agendados no último mês da temporada antes do intervalo. antes um caminho de continuidade limitada, a seleção albanesa só teve suplentes durante a fase de grupos da Liga dos Campeões. Tudo depende das avaliações dos londrinos nas próximas semanas. Ziech é seguido por tempos inquestionáveis, o envolvimento de alto nível do Marrocos na Copa do Mundo – esta noite contra Portugal – apenas confirma seu valor absoluto. A equipe de Ziyech deseja uma mudança de cenário, mas os desenvolvimentos na Copa do Mundo e a possibilidade de o Chelsea chutar alto podem atrapalhar. Porque aqui Maldini e Mazzara seguem um caminho diferentePara um Troker baseado no atualmente desconhecido Brahim Diaz (um pouco mais tônico nos últimos meses) e De Ketelair em particular.

Vá em um retiro

Enquanto isso hoje Milão parte para Dubai: recuo rossoneri – parado Amistosos de luxo contra Arsenal e Liverpool – Este será um teste para Beoli considerando o campeonato. Durante a missão, o objetivo também é voltar à base com um time – aqueles que já voltaram da Copa do Mundo. Exceções seguras Ibrahimovic e Florence estão prontos em meados de janeiro. Durante o dia, o Milan divulgará a lista de times.