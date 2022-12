As comemorações explodiram para o Marrocos nas semifinais em Milão, Corso Buenos Aires. Um fã sendo esfaqueado na garganta é mais sério

a partir de Cesare Gucci

De milhares, pelo menos cinco mil. Eles bloqueiam as estradas em torno de Porta Venezia. Eles ocupam o Corso Buenos Aires, colorem o céu com fogos de artifício e desfilam com carros de metade de Milão. Mas alguns incidentes violentos ameaçam atrapalhar a festa

Eles vieram aos milhares. Eles bloquearam as ruas ao redor da Porta Venezia. Invadiram o Corso Buenos AiresPinte o céu com fogos de artifício, desfile Carros vieram de metade de Milão. Desta vez a festa é histórica. Marrocos nas meias-finais do MundialPrimeira Seleção Africana. Mas no meio da multidão, no Viale Regina Giovanna, começa uma briga Entre dois jovens marroquinos: um deles está no chão Uma facada na garganta. Agora ele está lutando entre a vida e a morte na policlínica. Suas condições são descritas pelos médicos como “críticas”. Ele teve hemorragia interna e recebeu uma injeção dos médicos. Inicialmente, o agressor foi descrito por testemunhas como norte-africano, mas segundo a primeira investigação dos Carabinieri, ele era do Leste Europeu. O assaltante ainda está sendo procurado. Um pouco mais adiante, começou uma briga envolvendo cerca de vinte pessoas, sem ferimentos graves.

Muitas lojas Eles foram fechados cedo para evitar complicações. “Futebol é sempre bonito, e a Copa do Mundo é mais ainda, principalmente para os países que a jogam. Porém, se é possível fazer comemorações que não “destruam” todas as vezes as compras de Natal, nas palavras de Marco Barbieri, Secretário Geral do Confcomercio Milano. A polícia prendeu um marroquino de 25 anos Os agentes então pararam e o levaram para a delegacia Eles estouram fogos de artifício e biscoitos perigosamente Homem de altura. READ Nápoles em +5 em Devadasi. Super-desafio em Bérgamo no sábado

Como aconteceu após a vitória sobre a Espanha, a comunidade marroquina se reuniu nas ruas do Corso Buenos Aires. Trezentos continuaram a corrida pelo campus via Dadino e Panfilo Castaldi Estes são o ponto de referência do Magreb milanês. No apito final do jogo contra Portugal, vitória por 1 a 0, todo mundo foi para a rua e estourou. Gritos e fogos de artifício na festa.

Também há milaneses ávidos tirando fotos com seus celulares na rua E gente como a equipe reveladora do Mundial no Catar. A polícia local bloqueou as ruas ao redor do Corso Buenos Aires, enquanto equipes de policiais e carabinieri monitoravam a situação na frente de segurança.

