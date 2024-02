Desabamento no canteiro de obras de Eselunga, Florença: 3 trabalhadores mortos, 3 feridos, 1 gravemente e 2 desaparecidos. “Como um terremoto e depois um grito. Foi terrível.” Consulta aberta

DesligadoSimone Innocenti, Valentina Marotta e Lorenzo Sarra

Tragédia no trabalho Via Maritti: Mortes e feridos após o desabamento de um poste de energia no canteiro de obras de um supermercado. Caprotti: “Todas as ezelungas de Florença estão fechadas em sinal de luto”. Uma das vítimas se chamava Luigi Coglite

Tragédia no trabalho em Florença Canteiro de obras da nova Eselunga via Mariti, no local onde hoje fica a antiga padaria militar: na manhã de sexta-feira, um dos pilares de sustentação da estrutura desabou (inicialmente parecia uma viga: Três trabalhadores morreram, três ficaram feridos e hospitalizados, dois estão com código vermelho e um com código amarelo e dois estão desaparecidos: bombeiros e unidades caninas os procuram.

O orçamento atualizado foi apresentado às 14h00 em frente à entrada do estaleiro por Monia Moni, vereadora regional da Proteção Civil, que explicou: “Felizmente as três pessoas que estiveram internadas, embora sejam duas, não correm risco de vida. Eles estão em estado críticoFaltam mais dois. Eles são tão difíceis de encontrar que os cães Uzar, cães especialmente treinados para procurar sob os escombros, não conseguem encontrá-los. Um drone com câmera térmica não teve sucesso. Essas pessoas provavelmente estão muito profundas, três câmaras desabaram e a quantidade de material é enorme.” Uma das vítimas foi um trabalhador nascido em 1964, Luigi Coglite. Ele era casado e morava em Kollesalvetti.

Palavras de um dos feridos

Um dos feridos Baixa intensidade, Uma lesão no peito é: Ele conta as primeiras palavras sobre o que aconteceu no canteiro de obras de Eselunga: “Não me lembro, não notei nada de estranho antes de acontecer, Eu já me encontrei por inteiro».

“Os bombeiros – inclusive Moni – estão tentando entender como intervir para evitar a criação de mais colapsos. A situação ainda é muito difícil”, disse ele. Entre as vítimas estava “certamente uma italiana cuja esposa esteve aqui, ela era toscana”.. O que aconteceu com Monni foi “uma grande tragédia, desconhecida para esta cidade”. “É muito cedo para comentar sobre a mecânica aparentemente complexa”, disse ele mais tarde. É uma tragédia, não diz respeito à falta de requisitos de segurança pessoal, parece algo muito sério”. READ A flor vermelha símbolo da Revolução Portuguesa

Os trabalhadores estavam montando as pré-fabricadas. De acordo com o depoimento de alguns colegas, Após o desabamento do poste, o terceiro andar teria caído, o que teria impactado o segundo andar, afetando mais o primeiro: a busca por desaparecidos é precisa. Existem atualmente duas hipóteses para o declínio: O poste pode ter sido colocado incorretamente ou pode ter havido um problema com a mistura de concreto. O Ministério Público de Florença abriu agora um processo por perigo imprudente e homicídio culposo. O canteiro de obras foi apreendido. Técnicos da ASL ouvem os trabalhadores do canteiro de obras.

Testemunha: “Um rugido, um grito” “Eu estava andando em direção ao bonde esta manhã quando ouvi um barulho Rugidos e gritos impressionantes Vindo do canteiro de obras e algumas pessoas olhando pelas janelas. Esse grito me impressionou.”

Este é o depoimento de uma mulher que mora próximo ao canteiro de obras. “Depois do estrondo, aproximei-me da cerca e perguntei a alguns trabalhadores próximos o que tinha acontecido e, frustrados, eles me disseram que alguns trabalhadores haviam desmaiado. Pouco depois comecei a ouvir sirenes de emergência.”

Uma caçada humana por várias horas para encontrar outro corpo Sozinho À noite era Identificado, inanimado, um dos três trabalhadores ainda está desaparecido sob os escombros. O Pesquisar atividades para outras pessoasAlém de recuperar o corpo de outro já confirmado, a ação continuará durante toda a noite.

reações “Dor e perplexidade pela tragédia No canteiro de obras do novo supermercado – escreve Florence Dario Nardella em Prefeito X – monitoramos constantemente a situação. Em meu nome e em nome do município, apresento as minhas condolências às vítimas e agradeço a todos os envolvidos na operação de resgate. Aguardamos atualizações sobre outros funcionários envolvidos.”

Mais uma vez: “Agradeço sinceramente ao presidente Mattarella por sua simpatia e condolências por telefone pela tragédia no canteiro de obras de Florença. Suspendi todos os eventos e declarei luto pela cidade no sábado. Trarei isso no primeiro vôo de volta da Terra Santa .” READ Milan compra herdeiro de van Dijk: marcos portugueses

“Em meu nome e em nome do governo As minhas condolências às vítimas do desabamento do estaleiro de construção em Florença. Acompanho com apreensão a evolução da situação e agradeço a todos os que estão envolvidos na busca dos desaparecidos e no resgate dos feridos. Nossas mais profundas condolências às famílias afetadas por esta terrível tragédia. A primeira-ministra Georgia Maloney disse isso nas redes sociais.

Defesa Civil, Polícia Rodoviária, Bombeiros, Policiais e outras 118 pessoas chegaram ao localNossa organização regional responde ao colapso de um andaime em um canteiro de obras em Florença via MaritI – escreve Gianni – 8 pessoas estão envolvidas neste momento. Nossos profissionais de saúde, bombeiros e forças policiais estão no local. Tropas”.

A presidente de Essalunga, Marina Caprotti, anunciou: «Expressamos as nossas mais profundas condolências e condolências às famílias das vítimas do pior acidente num estaleiro de obras na Via Maritti, em Florença. Ficamos chocados ao ver o que aconteceu. O canteiro em construção foi contratado por uma empresa terceirizada e estamos auxiliando as autoridades a esclarecer a mecânica do ocorrido e qualquer exigência. OEm sinal de luto, as lojas Esselunga em Florença estarão fechadas à tarde.”

Grupos de empresários e moradores surpresos trocam ideias, de smartphones nas mãos. «Eles devem parar tudo, não é seguro, a estrutura irá desabar através de Giovanni da Empoli”. A área ao redor do canteiro de obras de Eselunga, que passa por Mariti, foi totalmente isolada. “Por volta das 8h30 – conta o dono do bar Ufa – sentimos algo parecido com um terremoto. Depois ouvimos gritos de socorro. Foi terrível, como uma bomba explodindo.”

Arcebispo de Florença, Cardeal Giuseppe Pedori Convido você a ler isso Objetivo da oração Durante as celebrações destes dias em todas as paróquias, especialmente no próximo domingo: “Que o Senhor acolha em paz os defuntos e conceda saúde aos feridos aos atingidos pela tragédia no canteiro de obras via Maritti. , rezamos para que você console e apoie aqueles que sofrem, e que encoraje aqueles que têm responsabilidades a implementar intervenções concretas que protejam a vida dos trabalhadores.” READ Enigma Cristiano Ronaldo: O presidente diz tudo

No Ministério Público O procurador-geral Spezia, que coordena as investigações sobre o desabamento do canteiro de obras, os representantes Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, questionaram o diretor de obra de uma das quatro empresas envolvidas na construção à noite no Ministério Público. Supermercado.

