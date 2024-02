Modugno, emboscada após discoteca: três prisões

à espreita Depois Um clube noturno: Três Prisões. 3 homens de Bari (Massimiliano Biasi, Michele Portogis e Michele D'Addabo), de 20, 26 e 28 anos, foram presos pelo Esquadrão Voador de Bari por serem considerados os autores de uma emboscada no bairro de San Girolamo em 21 de janeiro . Barry. Segundo o que foi reconstruído naquela manhã, o trio num 500X preto perseguiu, ultrapassou e atravessou a estrada até outro 500X branco, que continha três rapazes, com quem o grupo havia discutido momentos antes. Na boate Demoday em Modugno. Depois de forçar a parada do outro carro, D'Adapo e Portuguese saíram do carro. Armas Nas mãos deles, ele os teria apontado para os ocupantes do outro carro, enquanto Bayasi teria aberto a porta para tentar tirar um deles e, em uma discussão anterior, teria dado dois socos no rosto de Bayasi. No entanto, o carro teria disparado novamente, altura em que Portuguese e D'Adappo teriam disparado nove tiros à altura dos olhos, atingindo a pega traseira do 500X branco.

Um superintendente da Polícia Estadual, que observou tudo, presenciou a cena da varanda de sua casa e reconstituiu detalhadamente o ocorrido com seus colegas, inclusive as placas dos carros envolvidos. Uma das vítimas disse aos investigadores que Blassy havia “irritado” a namorada e, por esse motivo, havia sido agredido: “Dei dois socos nele e ele tinha sangue no rosto. . Biasi, Portoguese e D'Adappo foram posteriormente presos – por ordem do juiz de primeira instância de Bari, Giuseppe Montemurro – por tentativa de homicídio e posse ilegal de armas, agravadas pelo sistema mafioso. Todos os três, que hoje tiveram audiência de fiança, exerceram o direito de não responder.

