Ele vai ser técnico da Premier League e um grande jogador está chegando para substituir Fonseka

O treinador do Newcastle pode ser italiano. De acordo com as últimas notícias do mercado de câmbio vindas da Premier League, o negócio com o Fonseka está longe do fim.

Em Newcastle: evita Fonseka, grande jogador vindo da Itália

Com exceção de Paolo Fonseca, o negócio entre o treinador português e o Newcastle deve dar um salto. Tudo parecia ter acabado, mas nas últimas horas isso iria acontecer Registrou uma recessão entre o Newcastle e o ex-técnico da Roma Palo Fonseka. Como reportado Daily Chronicle Os portugueses estarão prontos para aceitar o banco de Macbeth, mas os donos da Juventus ainda não estão determinados a se concentrar no ex-técnico da Roma.

Por isso, o clube inglês teria demorado mais para refletir e avaliar os nomes de outros treinadores como Birlow e Catuso.

Em Newcastle: Problemas com Fonseka, Kutuzo vai aumentar

Mas por que ter problemas com Palo Fonseka? O ex-treinador da Roma pode ser uma solução muito interessante para o clube inglês. No entanto, o treinador desconhece a liga e outros competidores de Gerrard ou do banco. Arriscar Fonseka, que também usa uma determinada bola de futebol, pode ser um problema em uma temporada de total miséria. Pode falar O mesmo vale para Andre Birlow, que está a um passo do Tottenham e é o jogador mais bem cotado da Premier League.. O Rhino conhece bem o meio ambiente e usa um futebol muito prático. No entanto, é difícil ver Conte no banco porque o treinador é a única exceção ao United.

Em Newcastle: os comentários também chegarão em janeiro

Nesse ínterim, os supervisores também devem entrar como gerentes em breve. Os holandeses são os principais candidatos a diretor técnico em Newcastle. “Os overmarks irão, eu acho. Se ele tiver a chance, ele vai sair e começar a overmarking trabalho em janeiro ou fevereiro, porque ele tem que combinar a seleção para a nova temporada juntos.”

