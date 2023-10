“Obrigado, ou Obrigado à Comunidade da Ilha de Ischia”, Discurso do Honorável Delmastro

“Devo dizer que não fico muito entusiasmado com muita frequência, mas estou muito entusiasmado, isso vai te surpreender. Como soberano, culturalmente, não quero agradecer. palavra mais bonita que o italiano, e essa é o português, e na hora de dizer obrigado,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​”OBRIGATO”. A gratidão de Li dissolve os destinatários dos presentes de seus parentes. No entanto, obrigato também se traduz em uma visão medieval da existência de relacionamentos humanos contínuos em O português liga-se a essa comunidade. Estou “obrigado” a isso e sei que essa obrigação me obriga a fazer algo por aquela comunidade. Se digo isto, não posso dizer o mesmo a todas as comunidades.

Há sociedades que merecem e sociedades que não. Imagine se você fosse dizer “dever” em Milão. Digo isso como nortista ou mesmo de Palermo. Mas se você contar para alguém de Íssia que não fala português, ele vai entender o significado íntimo da palavra. O povo de Ischia, como Biella, é duro, duro, mas honesto. Quando Ele abre seu coração, Ele sempre o abre. Ao definir este lugar da alma em rede nacional, tive a aventura de conhecer este lugar como turista ou como amigo de Michael Schiano. E depois como amigo de uma comunidade mais ampla, primeiro o ex-prefeito Del Dio e agora o prefeito Verde. Mais tarde aprendi a saber tudo sobre esta ilha, aliás, aprendi pela primeira vez sobre “Malvicello”. Mais um lugar da alma, no alto do Forio. Aqui, uma pequena parte deste mundo.

Então conheci uma ilha diferente das ilhas próximas. Vive não só no turismo, mas também no quotidiano dos italianos que resistem obstinadamente a viver numa ilha. Um paraíso terrestre lhes é confiado, mas nele querem manter relacionamentos e raízes e é preciso prestar serviços para manter as pessoas.

A justiça é o primeiro serviço prestado por um Estado moderno. Estendemo-nos para esta ilha durante um evento catastrófico. Aproveitamos imediatamente a oportunidade para prorrogar a prorrogação por três anos para manter aberta a área segregada. Estaremos dedicando tempo suficiente para estabelecer firmemente a justiça nesta ilha? Porque se a ilha vive sozinha, deve obter justiça, deve obter justiça sem desconforto, porque se vivemos em Ísquia não somos filhos de um pequeno deus.

O mesmo vale para a justiça de Lipari e Porto Ferrario, precisamos confirmar as provas. Sou tão apaixonada por essa terra que minha amiga Michelle Schiano me encontrou e também estou em busca de um lar. Hoje, através da cidadania honorária, com um grande sentido de honra, quase medieval, um sentido de lealdade, um sentido de serviço a esta comunidade.

Não digo obrigado, porque na Itália, em Milão, você agradece. Digo como dizem os portugueses, porque hoje estou obrigado. Convosco tenho um vínculo de sangue que nunca se dissolverá e, durante os próximos dois anos e meio, trabalharei para estabelecer firmemente a parte dividida de Nápoles, para garantir a justiça local e para fornecer recursos. O artigo 119.º introduziu finalmente o valor da insularidade na Constituição. Não existem ilhas no mundo que garantam este valor de insularidade. E depois, talvez com um pouco de presunção, concluo dizendo: Caros concidadãos de Ísquia, por favor! ”.