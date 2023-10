A manobra de 24 mil milhões foi aprovada pelo Conselho de Ministros. Meloni: ‘Uma instituição financeira séria e realista’ – Notícias

O Gabinete aprovou o projeto de lei orçamentária 24 bilhões do euro. O primeiro-ministro Maloney anunciou isto numa conferência de imprensa.

Discurso do primeiro-ministro Maloney

“Lançamos o orçamento de 2024 e o Conselho de Ministros fê-lo em tempo recorde: mais de uma hora para provar.Convergência de pontos de vista do MDL da maioria apoiando o governo “, disse a primeira-ministra Georgia Meloni durante uma conferência de imprensa no final da reunião de gabinete que aprovou a medida.

O valor total desta manobra é “inferior a 24 mil milhões, resultando em 16 mil milhões de receitas adicionais e nos restantes cortes de custos”.. Considero uma manobra muito séria, muito realista, que não desperdiça recursos, mas os centra nas principais prioridades, apesar do quadro complexo, continuando a seguir a visão traçada pelo governo desde o início do seu mandato”: disse Meloni. .

“O quadro é claramente muito complexo: em 2024 teremos cerca de 13 mil milhões de euros de juros da dívida, que serão pagos com base nas decisões tomadas pelo BCE, e 20 serão superbónus. O aumento da taxa e o superbónus são cumulativamente superiores ao nível orçamentado“, destacou Meloni.

“Queremos concentrar os poucos recursos que temos naqueles que mais precisam”, então “Continuamos a trabalhar com uma pensão baixa“, disse o primeiro-ministro.

100 euros por mês para 14 milhões de cidadãos. As prioridades que anunciamos foram confirmadas: poder de compra ou poupar mais dinheiro em cheque para renda média-baixa, 6 pontos para quem tem até 35 mil e 7 pontos para até 25 mil. Trata-se de um aumento salarial de cerca de 100 euros por mês para uma média de 14 milhões de cidadãos”, explicou o Primeiro-Ministro Meloni.

7 bilhões para renovações de contratos de AP e 2 para saúde. “Outra medida de montante significativo diz respeito ao aumento de contratos no sector público: um total de 7 mil milhões de euros estão à disposição do Ministro Sangrillo, especificamente para aumentos de contratos, em que 2 mil milhões dizem respeito à saúde, para os cinco restantes sectores”, anunciou Meloni durante a conferência de imprensa. A manobra prevê. Mais 3 bilhões no índice de saúdedisse o primeiro-ministro

Desregulamentação da Previdência Contributiva. “Sempre nas pensões estamos a intervir em certas situações assimétricas, e começámos a dar um sinal sobre pensões que ninguém está a tratar”, nomeadamente aquelas em regime totalmente contributivo. Assim, o governo eliminou a restrição de que aqueles que recebem pensões contributivas só podem reformar-se na idade que atingirem se excederem 1,5% da pensão social. “Na nossa opinião, não foi a decisão certa e eliminámo-la”: disse a Primeira-Ministra Georgia Meloni no final da reunião.

Reavaliação de 100% da pensão até um mínimo de 4 vezes. A reavaliação das pensões para recuperar a inflação custará 14 mil milhões de euros. A primeira-ministra Georgia Meloni anunciou isto, explicando que as pensões terão uma reavaliação de 100% pelo menos quatro vezes, 90% pelo menos 4 a 5 vezes e depois haverá uma decalagem. Confirma-se a reavaliação da pensão mínima para maiores de 75 anos.

A abelha social e a preferência pelas mulheres foram substituídas por um fundo único. “Sobre pensões, abelha social e pensões femininas substituídas por fundo único para flexibilidade de saída” . Meloney disse.

O governo fornecerá um subsídio às mães com vários filhos. “Esperamos que as mães com dois ou mais filhos não paguem a contribuição trabalhista”, e “a contribuição trabalhista para as mães com dois ou três filhos é paga pelo Estado”, explicou Meloni, “Queremos estabelecer que uma mulher. quem dá à luz pelo menos dois filhos já é um trunfo para a sociedade. deu uma contribuição importante, por isso o governo compensa parcialmente pagando contribuições para a segurança social. Queremos dissipar a narrativa de que a taxa de natalidade é um incentivo ao trabalho. Queremos dissipar a narrativa de que a taxa de natalidade é um incentivo ao trabalho. Queremos para incentivar as pessoas que têm filhos e querem trabalhar.”

Creche gratuita a partir do segundo filho. “A creche a partir do segundo filho é gratuita”, anunciou o Primeiro-Ministro.

Para autônomos confirmados, imposto fixo e parcelamento antecipado. “Trabalho por conta própria”, “A obra mais importante aqui começou no ano passado com um aumento fixo de 15% do imposto para os trabalhadores independentes: esta medida foi confirmada e prorrogada por mais 3 anos, uma regra que considero muito importante. subsídio de continuação, uma espécie de fundo de indemnização também para os trabalhadores independentes. , o rendimento também é aumentado através desta rede de segurança social. Além disso, pela primeira vez este ano, os trabalhadores independentes não terão de pagar imposto de rendimento antecipado em novembro. mas terá que pagá-lo em 5 parcelas de janeiro a junho, segundo a primeira-ministra Georgia Maloney.

A renovação do contrato do Departamento de Defesa é uma prioridade. “Quero deixar claro que a prioridade este ano é renovar o contrato do setor de segurança. Penso que já não podemos aceitar uma realidade onde um polícia ganha mais de 6 euros por hora extra. Nossa prioridade é renovar o setor de segurança e proteção”. A primeira-ministra Georgia Meloni disse isto numa conferência de imprensa. “Mas destes 5 mil milhões, outros 2,3 mil milhões estão sob a rubrica de cuidados de saúde”, acrescentou.

Salvini: ‘taxa de licença Roy na conta’ cai de 90 euros para 70 euros



“Haverá uma intervenção inicial na taxa de licenciamento do Roy, que será descontada da conta dos contribuintes”. O vice-ministro Matteo Salvini disse isto durante uma conferência de imprensa que aprovou a lei orçamental.

As taxas pagas na fatura variam entre 90 e 70 euros por ano. O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, disse isso no final da reunião. “Haverá uma redução das taxas de 20 euros para 15 euros”, explicou, com o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini a salientar que esta seria uma redução de 90 a 70 euros por ano.

“Estamos satisfeitos e há aprovação o mais rápido possível Isto seria uma manobra sem alterações maioritárias“, acrescentou Salvini.

“Depois das conversas vazias e dos raciocínios de vários analistas, posso dizer que há segurança para uma ligação estável da Sicília à Itália e à Europa”, observou o ministro das Infraestruturas. Ponte sobre o estreito.

Tajani: ‘Ninguém cobra imposto sobre herança’



“Não há imposto sobre herança para ninguém.” O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani disse isto durante uma conferência de imprensa no final do MDL.

Giorgetti: ‘O nível de energia pode ficar negativo’



Para a manobra, “foi pedido um sacrifício a todos os ministérios que tiveram de abandonar vários planos e ideias e foi implementada uma significativa revisão de custos, com exceção do Departamento de Regiões e Órgãos Locais, foram resolvidos 5% de todos os custos discricionários”. O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, anunciou a medida em entrevista coletiva.

“As previsões eram favoráveis ​​para uma queda dos preços do gás na energia: com o fim dos subsídios” esperado até ao final do ano, declarou Giorgetti, “face ao otimismo, a situação pode virar para um sentido negativo”.

“Em comparação com o passado, existem sistemas de reforma antecipada reforçados e restritos“, repetiu Giorgetti, respondendo em conferência de imprensa. “Não haverá mais macaco social nem cota de 103 na forma esperada no ano passado – e depois esclareceu ainda mais -. O acesso à reforma antecipada será mais restrito. O trabalho não está concluído. Eles definem a declaração técnica.”

Além disso Super bônus, “Já cancelámos o desconto nas faturas, embora a dinâmica do superbónus continue inabalável. Não interferimos na lei orçamental: se quiser, as obras devem estar concluídas até ao final do ano. nas faturas, caso contrário o mecanismo de dedução terá início sem possibilidade de desconto nas faturas e transferências em dinheiro, exceto aquelas anteriormente acumuladas”. O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, disse isso ao responder a uma coletiva de imprensa sobre o Superbonus.

Serviços privados também podem ser adquiridos para cuidados de saúde



Medidas para reduzir as listas de espera, mas também melhorar o limite máximo de custos para aquisição de serviços de saúde a particulares. Estes são dois dos 9 artigos (44 e 45) dedicados à manobra do plano de saúde. O quarto tópico do documento, que a ANSA pôde ver, aborda medidas para fortalecer o sistema de saúde e financiar o SNS. As regras parecem corrigir os limites máximos dos custos dos medicamentos e alterar os padrões de distribuição de medicamentos. Foram incluídas a extensão do financiamento para a atribuição de prémios nos cuidados de saúde e o financiamento para a renovação de LEAs.

Para cidadãos não comunitários, 2 mil euros para tratamento no Serviço Nacional de Saúde



Os cidadãos não comunitários que vivam em Itália podem continuar a registar-se no Serviço Nacional de Saúde, pagando uma “contribuição” anual de 2.000 euros. Esta é uma das manobras planejadas pela manobra. “Os estrangeiros cidadãos de países terceiros – lemos na nota do MEF – têm a oportunidade de se inscrever na lista dos titulares de direito aos serviços do SNS, contribuindo com 2.000 euros por ano. autorização para fins de estudo ou com au pairs”.

