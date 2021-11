Mercado de transferências de Milão, nova estampa com Mendes: três nomes na chapa

Calciomercado Milan fala com o agente português Jorge Mendes em Rosoneri: Três nomes possíveis para o diabo

No mercado, para clubes pequenos e grandes, as relações e integrações que podem ser criadas são muito importantes. Regra bem conhecida Milão, Que também constrói seu futuro a partir do relacionamento com outros jogadores, como agentes do mundo do futebol. Rosoneri, em particular, pode orgulhar-se de boas relações com o poderoso agente português Jorge Mendes. A conversa com ele levará a soluções mais interessantes para a sequência.

Milan Exchange Market, Leo Renewal e mais: todas as propostas de Mendes

Maldini e Masara Estou em contato constante com ele neste período para renovar o contrato do Raphael Leo. O jovem avançado lucidano está finalmente a mostrar todo o seu potencial e a sua classificação tem vindo a aumentar, assim como o interesse dos grandes clubes. É preciso protegê-lo, os dirigentes rossoneri estão pensando em uma extensão para isso 2026, Dobrar significativamente o salário atual, 4 milhões de euros. De acordo com o repórter da Sky Sport Rudy Galetti, Mendis também colocou outros nomes de seus clientes no prato na conversa em andamento.

Em particular, falamos primeiro Renato Sanchez, O nome de uma reunião com as equipes da Série A Bavaria mônaco Redescobriu sua dimensão ai Pequena, Mas adoraria tentar uma grande aventura europeia novamente. Outros nomes colocados na mesa também serão nomes Garotinha, Meio-campista do Glass 2000 Do Porto, e Canudo, Intermediário Game CB, Capaz de saltar mesmo como defesa-central.