Govt, epidemiologista do Hospital de Bergamo, disse: “Não vamos nos livrar do vírus tão cedo. Vacina global para todos: até mesmo para crianças.

As infecções estão aumentando em toda a Europa e estão cercadas pela Itália – com baixas taxas de vacinação e sem passe verde para trabalhar – Lutar contra a quarta onda exige pensar em medidas de controle drásticas: Bloqueios parciais também. Marco Rizzi, Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Papa Giovanni XXIII Bergamo, Na primeira fila desde o surto, tem um observatório privilegiado sobre a onda potencial que pode atingir a Lombardia e além pelo Nordeste, mas não vista no horizonte. ”Sem desastres ou bloqueios“Porque a situação atual é” significativamente estável, com algumas flutuações por dois ou três meses. “Não há pressão sobre a terapia intensiva:” Não. Ainda aconteceu conosco. Não sei se virá a quarta onda, mas não vejo catástrofe no aumento das infecções. Vimos falsas previsões no passado“

Os critérios para definir as cores das regiões mudaram e são menos severos do que no passado. Fez certo? Isso não nos deixaria despreparados para o aumento de infecções que vemos no exterior?

Todo esse esquema de cores depende da atividade e gravidade da infecção: do uso obrigatório de máscaras ao travamento. Se a lógica for esta, é razoável fazê-lo porque acumulamos experiência de infecção, muitos foram vacinados e o ambiente mudou, enquanto outros foram vacinados naturalmente. Portanto, seria inapropriado manter a mesma atitude durante a primeira hora. Fazia sentido antes de enfrentar um baixo número de infecções e era um bom motivo para trancar todos e determinar o bloqueio, e agora não faz muito sentido: a população está tão protegida. Portanto, a alteração está correta e, em seguida, você pode alterar os critérios. Seria tolice aceitar a zona vermelha agora como era na área de Lodi no início da epidemia.

No entanto, um grande número de pacientes vem ao hospital

Falando dos doentes, a maioria não foi vacinada, os que foram vacinados há alguns meses, os que não estão gravemente infectados e os pacientes muito idosos com múltiplos sintomas ou imunodeficiências. Aprendemos que a segurança diminuirá com o passar dos meses.

A terceira dose deve ser administrada a todos?

A estratégia é que cada país se regule de uma forma e um tempo ligeiramente diferentes. Deve haver uma expansão progressiva até a vacina global.

Então, vamos receber reforços anuais como a gripe?

Talvez com a terceira dose consigamos uma imunidade que se manterá ao longo do tempo, talvez até além do horizonte de 12 meses. Vamos medir isso ao longo do tempo. Ao contrário do vírus influenza SARS Cove 2, que tem uma capacidade de mutação muito alta e um reservatório animal, ele se reúne de vez em quando: tem uma dinâmica diferente. A vacina anual contra a gripe é uma função do enfraquecimento do sistema imunológico, mas também uma função da variante aguda do vírus da gripe, que varia ligeiramente a cada ano e varia muito de tempos em tempos: é um aumento contínuo. Este vírus não faz o mesmo, é mutável, mas menos variável. Espero que a terceira dose se torne universal para todos os que foram vacinados, mas não é certo que o reforço futuro seja anual. Claro que sempre temos que ver o que acontece: uma variante escapável emerge. Com o tempo, pode ser necessário fazer um recall anual, pois haverá um vírus significativamente diferente deste.

Alguns cientistas acreditam que, se a variante que escapa completamente da vacina SARS Cove 2 ainda não tiver sido desenvolvida, isso não poderá mais ser feito.

Isso pode ser verdade até certo ponto, mas temos algumas partes do mundo onde ele se espalha de forma incontrolável – e com um reservatório de bilhões de pessoas, ele pode se espalhar e nos dar algumas surpresas. É um vírus que está conosco há muito tempo e ainda vai demorar para ser erradicado em todo o mundo. Mesmo se não nos livrarmos de outros vírus respiratórios rapidamente, espero que a equação seja alcançada. Podemos esperar atingir esse equilíbrio, ou seja, será um lugar chato, mas não comparável ao que vivemos hoje. No entanto, um ou dois anos não é suficiente.

Estima-se que até o Natal serão 30 mil caixas

Vamos ver. Temos um relaxamento significativo nas atividades de controle e estamos de volta ao convívio social, o que facilita as coisas para o vírus. Vejamos quantas infecções e mortes essas e outras variantes contagiosas produzem. Não sou tão pessimista, estou me acostumando, e não acho que nossa vida social será interrompida com muita cautela, e não voltaremos a um bloqueio severo, o que não acontece. Porém, é melhor não pensar em viagens internacionais.

Então, nós vemos uma luz no fim do túnel?

O que estamos experimentando não é a inadimplência pré-governo, mas não é ruim, não sou um desastre. Na Itália, vivemos essa situação. Por outro lado, existem grandes problemas em outras partes do mundo, especialmente na Europa Oriental. Nossa tendência é de melhoria mesmo com altos e baixos nas curvas. Esperamos completar a terceira dose o mais rápido possível e aumentar a primeira. A vacinação de crianças também reduz significativamente o fluxo sanguíneo, na esperança de que seja seguida de maneira razoável.

Porém, há resistência em crianças até mesmo entre os proponentes da vacina

A gama de suspeitas está sempre mudando. As crianças raramente contraem doenças graves e é muito difícil ser vacinado. O risco é muito menor do que um de 80 anos, aprendemos isso. Mas vamos falar sobre um desempenho definitivo aos cuidados de outras pessoas, incluindo avós. Tem que ser uma abordagem diferente e justa. A ansiedade é mal justificada.

Alguns países proibiram a vacinação de RNA para pessoas com menos de 30 anos

Não ajuda a tranquilizar as pessoas de que sabemos que existe miocardite, mas é muito rara e muitas vezes não é grave. Isso não quer dizer que não vá acontecer. A relação risco-benefício foi alterada para benefícios para todas as idades.

Há pedidos de ajuda do exterior?

Não. No entanto, temos um grande número de pacientes internados na Romênia e em outros países do Leste Europeu. Permitimos que pacientes ou pacientes estrangeiros viajem de um lado para outro desses países.

Ele fará para ela um feriado de Natal?

Minha esposa pensa assim. Não tenho certeza.