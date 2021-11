“Ele me disse que eu queria me tornar uma espécie de monstro” – Corriere.it

Goleador, animal da área de pênalti ou, nas palavras de Mourinho, um “monstro”. Foi o que o treinador português Tommy pediu a Abraham, um outro número 9 que foi escolhido para destruir a memória de Diego, que fosse elogiado pela qualidade das suas jogadas, mas os adeptos da Roma muitas vezes o culpam pela falta de maldade. O atacante da Roma, que se aposentará da seleção inglesa, fará um pedido especial. “Ele me disse – nas palavras do ex-jogador do Chelsea – que sugeriu que eu trabalhasse para desenvolver um jogador melhor e mais males. Disse-me para me tornar uma espécie de monstro. Sofrendo com o tempo, o inglês busca um compromisso firme através de Mourinho adendo. Mau me disse que eu era um grande jogador e que deveria receber a agressividade que você recebe quando crescer.

Ele decidiu deixar a Premier e se envolver nisso, o que já é um sinal de uma personalidade melhor. “É sempre difícil vir para um novo país e me acostumar com uma cultura diferente. Tentei me estabelecer cedo e começar a aprender novos estilos de futebol. Abro minhas asas e espero poder manter o desempenho de que preciso ficar no time. A defesa é muito importante para os jogadores e a forma como eles jogam na Itália, então foi importante para mim entender o outro lado também. E ver outros que foram para o exterior e voltaram para o Reino Unido. Para mim , essa é uma pergunta que vai me melhorar. ” Ele só precisava de alguns bons jogos com a Roma para conquistar a camisa da Inglaterra novamente. “A Copa do Mundo é um dos meus objetivos e espero ser chamado para mostrar que posso lutar por uma vaga: toda vez que sou chamado para uma pergunta procuro me preparar porque tudo pode acontecer no futebol. Sempre esteja preparado.”