Inundação na Sardenha, Pampa d’Aqua em Cochlear, morta. Escolas fechadas »ILMETEO.it

Relatório de vídeo ao vivo da mídia: Inundação na Sardenha, Pamba de Aqua em Cochlearitano, um morto. Escolas fechadas

No domingo, 14 de novembro, a Sardenha foi atingida por fortes inundações, Muda rapidamente de amarelo para laranja com aviso meteorológico.

Principalmente devido ao desconforto em várias áreas Está declinando O efeito foi um Bomba d’água.

UMA Coclear, Devido à chuva forte e chuva contínua, o O muro do perímetro e os trilhos da estrada movimentada desabaram.

UMA Sílica, Na fronteira entre as províncias Coclear e Iglesias, O casal de idosos foi evacuado quando parte do prédio onde moravam desabou, Anteriormente danificado.

UMA Capodora Esforços de socorro intervieram Ajudando uma família isolada em casa na lama.

Então, a notícia mais séria: a Porto Pino, Fração Sant Anna Arrazi Clima, Um aposentado, 80 o que, Afogado, Depois de sair do carro, ele saiu: seu corpo foi encontrado Bombeiros.

Escolas foram fechadas – O alarme ainda não parou. O prefeito de Cagliari, Paulo Tru ஸ s, expediu uma ordem para dar conta da emergência e permitir a fiscalização em prédios escolares., Segunda-feira, 15 de novembro, Fechamento de escolas.

