A semana verdadeiramente orgulhosa de Karim”Karimisbach”Rmaiti, jogador italiano Equipe Betclic Apogee eSportsFoi um sucesso Desafio de Natal FPF 2023 No clássico do Porto, venceu a final contra o companheiro de seleção de Portugal Diogo “duca810” Bombo.

Um resultado excepcional, no fim de semana, Karimov fez uma viagem extraordinária ao prestigiado FC Pro November Regional – Europe East, onde terminou a sua campanha nos quartos-de-final. Rafael “Er_Caccia98” Cacciapuoti e Enrico “FIFAENRY” Barbera.

Desafio de Natal FPF 2023

Novembro de 2023 será certamente inesquecível para o novo campeão do FPF Christmas Challenge 2023, Karim “Karimispak” Rmaydi, jogador do Betclic Apogee, bem como capitão da seleção de Portugal e um dos poucos jogadores capazes de se qualificar para o FIFAe Copa do Mundo 2023 em todas as modalidades (1vs1, 2vs2 e com a seleção de Portugal). Para adicionar prestígio ao seu histórico, Karimibak embelezou sua jornada rumo à vitória ao derrotar outro “monstro sagrado” nas semifinais, Gonzalo “RastaArtur” Pinto, que atualmente domina o Palmeiras do torneio ao lado de Tuga810.

Um desafio com a marca Betclic Apogee caracterizou o ato final do evento organizado pela FPF eFootball, braço desportivo da Federação Portuguesa de Futebol. Num torneio reservado às seleções portuguesas, entraram em campo os melhores jogadores do panorama português EA Esportes FC 24. Entre os participantes da corrida estava Tiago “Darkley11” Pires da Betclic Apogee, outro peso pesado do cenário dos eSports que ostentava uma participação recente no FIFAe World Cup 2023, ao sair contra o Tuga810 nas meias-finais do 2023 FPF Christmas Challenge.

Após a fase de grupos inicial, com 8 eliminatórias para ambos os grupos, os jogadores se desafiaram em partidas eliminatórias ao vivo das oitavas de final, que finalmente coroaram Karimov com o título de MVP deste ano. O Hellas Verona FC foi vice-campeão da Itália na última eSerie A TM com a camisa dos eSports.



FC Pro Novembro Regional – Europa Leste

Depois de terminar em primeiro nas eliminatórias, o Karimbasak FC Pro Novembro Regional – Europa Leste também garantiu um resultado entre os 8 primeiros no torneio organizado pela EA Sports, onde o jogador do Petclik Apogee teve que se render nas quartas-de-final. Cuco alemão Corey “Kokorey”. Com este resultado, Garimisbach garantiu o seu lugar como o melhor italiano ao lado dos seus compatriotas Raffaele “er_caccia98” Cacciabutti e Enrico “fifaenri” Barbera.

O torneio durou dois dias e começou com a primeira parte no formato suíço, seguida pela fase de eliminação direta nas oitavas de final.

Gonçalo Brandeiro, Fundador e CEO da Betclic Apogee: “Estamos muito orgulhosos de poder ver uma final completa do Bedclick Apogee no FPF Christmas Challenge 2023. Nossos meninos mostraram suas qualidades e apenas um deles conseguiu ficar feliz na meta, mas lamentamos. Aqui representa um motivo de alegria para todo o grupo. Karimibak está agora comprometido com o Betclic Apogee e esperamos que ele consiga alcançar outras grandes satisfações em 2024.“.