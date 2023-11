De Minaur foi derrotado em dois sets para entregar o troféu à Itália. “Um sonho tornado realidade”

1-0 Arnoldi começa bem, vencendo um rali longo e acertando um belo passe de backhand. Azul mantém o serviço em 0

1-1 Gould Papirin no saque, começa com dupla falta. O australiano foi ultrapassado por um erro de backhand de Arnoldi e manteve o turno em 15 corridas.

2-1 Arnoldi é muito agressivo e tenta jogar profundo, mas comete erros no backhand e cai por 30-15. Um voleio resolve os problemas de Azul e ele fecha o jogo com um ás

3-1 Grande resposta de Arnoldi, que aproveitou os segundos de pânico do adversário para fazer o 30-0. Matteo marcou novamente com um forehand para conquistar três break points e o italiano quebrou no terceiro game.

3-2 Papirin reage imediatamente para voar 40, ganhando três bolas de contra-ataque e convertendo as primeiras bolas: contra-ataque australiano no quinto jogo

3-3 Papirin abre com um saque bem-sucedido para fazer 30-0 antes de Arnoldi cometer outro erro de backhand devido a um erro de forehand. O australiano então manteve o saque em 0 para empatar o placar no primeiro set

Aos 4-3, Arnoldi se livrou do saque e voou para 40-0

4-4 Popyrin começa com um saque certeiro, mas Arnoldi aproveita durante o jogo para empatar (30-30). Parte continua na liderança: Matteo conquista um break point, anulado pelo australiano, que mal consegue segurar o saque.

5-4 Arnoldi marca com um forehand e uma dupla falta traz Paprin de volta ao jogo, que se recupera, mas é atingido pelo backhand de Matteo. Porém, Neelam manda o forehand e leva o jogo em vantagem, onde leva mais uma peça para casa.

Arnoldi venceu o primeiro set por 5-5. Matteo tenta pressionar o adversário na resposta e voa 30 a 0 com um bom ponto na rede. Outro erro de Popyrin dá ao italiano três set points, mas todos anulados pelo australiano. Duas vitórias no serviço dão a Popyrin a liderança

6 a 5 Papirin começa a sacar bem, Arnoldi tenta impor o próprio ritmo, mas esbarra em dura defesa do australiano, que conquista dois break points, ambos anulados por Matteo. Blue se livra de problemas com um ás e mantém o saque

Arnoldi venceu o primeiro set por 7-5. Papirin erra com um forehand no início do jogo, depois acerta um cruzamento e um saque bem-sucedido. Um erro sensacional na rede do australiano traz Arnold de volta ao jogo, mas ele erra com o antebraço. Blue não desistiu e conquistou mais um set point, o quarto da partida, desta vez convertido por Arnoldi, que venceu o primeiro set por 7 a 5.