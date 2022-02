Covid oggi: dati e contagi in Emilia Romagna, bollettino del 4 febroio 2022

Bolonha, 4 de fevereiro de 2022 – Continue a calorie eu casi da Covid dentro Emília Romanha. Nelle ultime 24 minérios 10.779 contatos na região, da frente de 12.012 em ieri. Então não 55.793 em tampões Nesse caso, o ultimato é de 24% e o número máximo de números positivos é de 19,3%. Você está a cerca de 55 milhas de distância do registro quase 45 mi casi attivi em meno. Calano molto anche i ricoveri: -89 nei reparti Covid, -3 nelle terapia intensiva. Mas a carteira é 49 dez (a 18 C Bolonha). Tra vittime anche un 27en della provincia di Ravenna, affetto o progresso da patologia.

L’Emilia Romagna restaurante na zona gialla

EU ‘Emília Romanha descansar em zona gialla: Registre um calo di sensato Covid e anche se la curva dei contagiar è in calo un po ‘ovunque, il vírus Continue se comunicando com Circolare Soprattutto tra i più giovani. Por questo, proprio por incremento em immunizazizioni bambini e ragazzi, la Regional Acceleration sugli Vacina de dia aberto dedicação. Por la fascia data 5-19 anni, da domani em tutta la region sabato sarà un appuntanto fisso. Por isso, em colaboração com Aziende sanitarie localmente, si deciso in proseguire sulla strada intrapresa due due gennaio, il 16 30 30.

Stop alla Dad per i vaccinati – Vaccino bambini in Emilia Romagna: quando e dove sono gli Open day

Contagi Covid: il bollettino dell’Emilia Romagna

Dolinizio dellipidemia da Coronavirus, em Emilia-Romagna si sono registro 1.091.476 casi em positividade, 10,779 em più risperto ieri, num total 55.793 tampões eseguiti nelle ultime 24 core, com 19.121 moléculas e 36.672 teste antigênico rápido. Em Questo dato communicato al ministero della salute, com cerca de 900 por volta. no registro de positividade Não importa qual seja o problema, são caricaturas tecnicamente inexistentes da parte do sistema do Fell’s Ferrara de Delhi e da recuperação do status do sono. Na verdade, estou percebendo que o número médio de consultas é 9,879. Sem compromissos, a porcentagem de novos positivos positivos em tampões é de 19,3%. De acordo com suas considerações, o percentual é de 17,7%. EU ‘età mídia O novo positivo em oggi è di 37,5 anos.

Este conteúdo de localização nelle província vede Bolonha com 2.160 novos casos (su total dolinizio dell’peidemia em 221.895) Ferrara (1.977, 900 não-sinais no circo 900, su 73.056),), Modena (1.273 su 170.826), Reggio Emilia (1,163 su 119,771); poi Ravena (893 su 100.075), Parma (875 su 88.126), Rímini (827 su 108.796); quindi Cesena (488 su 62.117), Forlì (438 su 52.100), Piacenza (375 su 60.725) e, infine il Circondario Imolese com 310 novos casos em um total positivo de 33.980 inizio pandemia.

Morti por Covid em Emilia Romagna

Purtroppo, seu registrador 49 decessi:

5 na província de Piacenza (una donna di 94 anni e quattro uomini, dei quali due to 79 anni, one at 81 and one at 89 anni);

(una donna di 94 anni e quattro uomini, dei quali due to 79 anni, one at 81 and one at 89 anni); 5 na província de Parma (una donna aos 91 anos e quattro uomini aos 65, 83, 89 e 91 anos);

(una donna aos 91 anos e quattro uomini aos 65, 83, 89 e 91 anos); 3 na província de Reggio Emilia (una donna aos 91 anos e devido uomini aos 82 e 89 anos);

(una donna aos 91 anos e devido uomini aos 82 e 89 anos); 4 na província de Modena (com vencimento em 73 e 86 anos e vencimento em uomini em 84 e 92 anos);

(com vencimento em 73 e 86 anos e vencimento em uomini em 84 e 92 anos); 18 na província de Bolonha (cinque donne aos 59, 61, 64, 76 e 86 anos e tredici uomini aos 72, 75, devido aos 79, 81, 82, 84, 87 e tre aos 92 anos);

(cinque donne aos 59, 61, 64, 76 e 86 anos e tredici uomini aos 72, 75, devido aos 79, 81, 82, 84, 87 e tre aos 92 anos); 2 na província de Ferrara (devido a 71 e 75 anos, quest’limo qui decesso è stato registry dall’Ausl di Modena).

(devido a 71 e 75 anos, quest’limo qui decesso è stato registry dall’Ausl di Modena). 3 na província de Ravena (com vencimento em 88 e 89 anos un uomo di 27 anni );

(com vencimento em 88 e 89 anos ); 4 na província de Forlì-Cesena (a dona em 102 anni e tre uomini em 70, onde dessoso è stato registry dall’Ausl di Bologna, 87 e 94 anni);

(a dona em 102 anni e tre uomini em 70, onde dessoso è stato registry dall’Ausl di Bologna, 87 e 94 anni); 5 na província de Rímini (tutte donne di 72,77, 89, 91 e 95 anos).

Esta é a 18ª década de registros na província de Bolonha4 si sono verificação nel mese di gennaio ei restanti 14 dal primo di febbraio a oggi. L’oomo di 27 anni deceduto na província de Ravenna era uma pessoa affetta da più patologie. Dentro Totaldall’inizio dell’epidemia i decessi na região região estado sono 15.251.

Estado de Ieri 112.691 i noovi casi di positivà al Covid e 414 eu decessi registro na Itália ieri. È Quanto surge na saudação do Ministro de Bollettino, a publicação ou cotidiano mais popular em domínio público.

Sul fronte del sistema sanitario, anche ieri è contínua diminuzione del degenze in ogni area nostro paese. Sono status infatti -226, por tot total 1.457 ricosdeixe o cargo ocupar Responder Covid ordinarimentor sono status -67 no cargo letto ocupar Terapia intensiva: O número total de malati più gravi è ora pari a 1.457com 95 ingleses em Ryanimazione.

Intanto le Marche si colorano di arancione da lunedì 7 de fevereiro. Un cambio che al netto delle novo rego Covid denota pochi cambiotii (nessuno per chi è vaccinato, soprattuto con con terza dose). Si va verso le riaperture. Infatti, anche nelle zona rosse varranno para a vacinação reforço de dose As regiões da zona bianche, gialle e arancioni quindi per loro não espalhar confinamento. Ou A orientação emerge na cabine de regia e Palazzo Chigi.

Coronavírus Nelle Marche – Bollettino Covid del Veneto – Dati Coronavirus Toscana

Altre aviso não Covid

Farmaco anti Covid si produz nelle Marche

Zona arancione, Marche verso la bocciatura dal 7 febbraio