O barulho dos inimigos aqui depois da festa do “mercado”. Espere as atividades de verão da Juventus: compras, vendas, renovações e confirmações ….

Depois da festa do “mercado” que comprou Vilahovic e Zakaria, que chocou a concorrência, e alguns fingiram saber, mas muitos sabiam, era hora do “fogo nas bolas acorrentadas”. O barulho dos inimigos. O jogo do Ju precisa melhorar. de Lapalisse está treinando. Que Joe também estava “fora” da corrida do campeonato. Mas o que ele precisa fazer para alcançar pelo menos o quarto lugar está fora de dúvida.

Eu nunca falo sobre o mercado. Porque eu não sou um especialista. Mas na confusão dos “rumores”, digo o que sei porque algumas informações chegam semanalmente.

Goleiros: Joe será o mesmo que é agora. Se Perrin deixar Turim, Joe irá para um goleiro reserva de confiança. embora italiano.

Pacotes completos: Haverá Danilo, Pellegrini (e de Siglio). Eles me dizem que Alex Santro estará chegando ao mercado. O candidato a concorrer em seu lugar pode ser português. Génova não é um jogador.

Central: De Lict, Bonusi e Rugani (que subiu vários patamares nas últimas semanas) (mesmo diante de mega ofertas). Siellini vai continuar? Todos vão adorar: mas o motor percorreu muitos quilômetros. Realmente muitos. Construir visitas potenciais (já compradas). As visitas de Bremer são excluídas. Eu sei que gosto de meio francês (de ascendência africana).

Meio-campo: Você pode contar com o resto da temporada ou com a saída de Rabiot. Ele definitivamente vai deixar Arthur. Por uma razão simples: Rovella e os jovens Focioli estão chegando. Arthur não tem mais lugar. O texano tem mercado, mas Allegri diz dele: É difícil aprovar uma potencial venda. Locetelli voltará a jogar na meia-ala. É improvável que os Nandis sejam contatados novamente. Kessie na troca livre é uma hipótese de provocação, é claro. Mas a concorrência promete ser acirrada. E Kessie parece querer 8 anos e meio em uma temporada. Cravenberg é conhecido como o meia-ala do Ajax defendido por Riola. Custa (pelo menos 40 milhões) mas é uma espécie de jogador que sabe fazer tudo no meio do campo. Não é Bokba, mas ele se lembra. Quanto ao polvo, ele só pode ser colocado sob a toupeira se o engajamento for reduzido. Zhou mudou a filosofia. Você pode revendê-lo depois de alguns anos como Gravenberch. Você não está vendendo alguém como Bokpa. Observe que Milingovic Chavic provavelmente forçará Lodito a se render. Milan gostou dele, Marota gosta dele, mas eu entendo que ele gosta de Ju. Especialmente agora.

A atualização de Dybala está em andamento. Trinta anos e total (5 anos) custam cerca de 100 milhões cada. Mas se ele não atualizar a Juve, haverá fluxo de caixa em seu lugar. Vê-lo no Inter seria uma lesão: mas a vida era feita de oportunidades. Fácil, talvez, Marota possa fazer de tudo para entendê-lo. Mas com o fluxo de caixa mencionado acima, parece que a Juve Janiolo não quer renovar com os jovens, italianos e ciganos. No entanto, entre os dois, pegarei a chave Milinkovich. Quanto a Morata, ele não será resgatado. E o resgate de Keane certamente será discutido novamente. Não tenho notícias sobre a framboesa, que é muito citada pelos colegas. Mas uma pessoa será tomada como alternativa a Vlahovic. Em vez de ser um jogador jovem, Joe parece estar procurando ser usado com segurança aqui. Pode ter vindo da Bundesliga.

Exteriores altos: espero que Quadrato e Bernardechi fiquem. E não é possível que o Quadrado seja adiado completamente. Zhou não se moverá se Berna estiver lá. Allegri parece disposto a testar o verdadeiro valor do Ake, que atrai bem. Mas se Bernardeschi sair, a Juve vai se interessar por Ferrardi. Saber deixar Sasuke. Um jogador com características diferentes da ex-Fiorentina, mas se Dipala também sair, ele pode somar imprevisíveis (mesmo na área do gol). Afinal, Ferrari e Cesa são os outfielders da seleção de Mancini.

Enfim, boa recuperação no campeonato. Juve – Verona boa partida. Uma das surpresas do campeonato foram os venezianos. Eu tenho aquele barroco que eles querem. Mas Verona é boa para Dipola. Se Dusan seduzir Julieta no papel de Romeu…