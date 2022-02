Sanremo 2022, série de notícias ao vivo: Achille Lauro e sua equipe. O monólogo de Roberto Saviano sobre Falcone e Borsellino. Drusilla Foer estrela dell’Ariston, Cremonini incanta

Amadeus chega ao nível mais recente San Remo 2022 Com a introspecção alto: gli ascolti di este Festival sono i pi alti da svariate edizioni a questa parte. Este não é o caso de nenhum outro Stacera Fiorello, no menu è ricco. Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, por exemplo. A lista continua e continua Cesare Cremonini (al debutto sul palco di Sanremo) a Roberto Saviano (com um monólogo sobre Strage in Capaci). Ci saranno poi Anna Valle, protagonista de um novo romance de ficção Rai, e Martina Pigliapoco, a carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio.

E la gara? Si comincia com Giusy Ferreri, finanças com Noemi. Este lorde está disponível: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka7even, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Irama, Ditonellapiaga and Rettore, Michele Bravi, Mahmmod & Blanco, Gianni Morandi, Tan, Lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, ​​​​Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi. Stasera sua atração pública televoto (50% de todos os clássicos de puntata) e o guiroi Demoscopica 1000 (50%). Si sa quando si comincia (20.50) e non quondo si finance.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO POR MINUTO

00.13 – Eco Achille Lauro, scalzo, circondato dal coro gospel. Battesimo no dopo, cosa combinador stavolta? Spoiler: niente di che. A fine esi ebizioni si slaccia i pantaloni e tutti pensano al peggio, ma si limita uma parte do sfiorarsi intime. A ponta é uma âncora: a multa está prevista para 1’1,50 anotada, quando inicia “UnoMattina”. Dirigido por Fq Finance. Ci leggiamo domani, buonanotte!

00.04 – Siamo mezzanotte, e ancora mancano novel artist: ora c’è Iva Zanicchi sul palco, o grande app de domínio público. Che voce che ha l’aquila di Ligonchio! Publicar!

23.47 – Com minuto qualitativo em antecipação sulla scaletta, Amadeus recolhe com Costa Toscana. Anche stasera colpisce olhe para Orietta Berti ou Pulcino Pio, più che l’isibizione (cia gaia sul palco al postoi coma Cose, result positivi al Covid). Nintendo, non lascia il segno este momento: se non ci fossero i look at Orietta, passserobbero complemento inosservati. Para fortuna c’è La Rappresentante di Listaem 15 minutos: impossibilidade non ballare com você “Ciao Ciao”, a versão quiz da pizza piro eurovisivo. Fiori per tutti, anche qui.

23.27 – Quest indaga sobre 30 anos de Capaci e via D’Amelio, episodi che – citimo Amadeus – “Tragicamente comentar apenas a história de Quest Paese”. Mentre ne parla, e ricorda le vittime, publico si alza in piedi com uma ovação de pé. “Um disco de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino abiamo chimato lo scrittore Roberto Saviano“. Ele acrescentou: “Registre significado significativo em vita. Esta história faz parte da coleção Nostra storia. Para todos os sons simbolis di coraggio, e il coraggio mp sempre una scelta ”. Conte a história de quelle stragi, com detalhes. Alle sue spalle ci so le photo in Falcone and Borsellino. Rita Atria no Parla Anche, uma ragazza allora 17, veio a Sanremo no Festival dos Guardiões. Si uccise a settimana dopo la strage na via d’Amelio, si era decisa a collaborare con la giustizia. “Anche este devsesere il Festival di Sanremo“Dice Amadeus, o finale monologo dello scrittore.

23.15 – Siamo oltre la metà della gara. Número do conteúdo tredici: Tananai. Ieri, a volta terminata lisibizione, ha detlo em seu Instagram: “Pensavo di aver fatto a figata invece è andata una merda“. Simpatico, ma la sua ezibizione non è un granché (a certo punto é puro andato via l’audio). Bacia la telecamera, ed è um ultro convidado a favor de Fantasanremo. Subito dopo c’è Elisa: Esta é uma prévia do ativista de poltrona # 2: La sua voce è una perla. Brava, anzi bravissima.

23.01 – O ritual de publicidade é com super superspite da staera: Cesare Cremonini. “Sanremo mi ha dato la possilai di tornare dal vivo, ne so grato”, dice lui, prima di cantare il suo nuovo singolo lattesa “50 especiais”.

22.48 – C’è Gianni Morandi, dodicesimo in gara. Al polso ha uma fascia rosa al post tutore. Conta “Apri tutte le porte”: lha scritta Jovanotti e si sente. C’è una grande energia. O público gli regala una ovação de pé. “Fantasanremo em seu lo fai? Hai la tua esquadra? ”, chiede ad Amadeus, che ride. Publicação.

22.33 – Décimo della serata: Rkomi. Com tanto di guanti e pantaloni in pelle, anche stasera è na versão motociclista. Non manico stecche per la sua “Irraggiungibile”. Subito dopo, ci sono i candidati alla vittoria. A Amadeus não possui nenhuma ancoragem nesta lista: Mahmood e Blanco. Il rapper and toglie il mantello anc prima dell’isibizione (suo stylist si sarà appena sentito masculino!), Mas poco cambia: la loro performance é uma delle mais convincente della serata. Loro se ne vanno, e Drusilla raggiunge Ama vestita da Zorro. “O slogan é um quebra-cabeça no meu nariz”, diz Amadeus.

22.17 – “Chimica chi chi chimica chimica”. Il pezzo di Rettore e Ditonellapiega, che si esibiscono ora, spacca. Moderne, energiche, da Eurovisão. Torna Drusilla: “Estou por todo o lado e vamos ao ginásio”, na lungezza del Festival do festival – info di servizio – attorno alle 2 di notte. Lei presente Michele Bravi, Parabéns: “Sono felicissimo che sei qua, la your presenza racconta la meritocrazia”. Drusilla cerca di baciare il cantante ma poi ci ripensa: “Não, non si può”. Bravi si esibisce su “Inverno dei fiori”, instantâneo Chegando no Twitter é um endosso para Drusilla por Antonella Clerici: “La classse no è acqua”.

21.51 – “Quest è a storia cominciata vent’anni fa, in a notte questa”. Non è Maria De Filippi, ma Amadeus apresenta Cremonineu (daltronde, tra gli auguri c’è anche Barbara Cappi di “C’è posta per te”). “In your canzoni sono ope darte, solo alcone posso cambiere tempo in spazio diventando patrimonio tutti. Quel viaggio, há 20 anos, este é o seu protagonista no primeiro volume do portal”. Ed eccolo, Cesare, al suo debutto all’Ariston. Canta i suoi sucesso: “Nessuno vuole essere robin”, “Marmellata 25”, “Logico”, “La stella di Broadway”, “Poetica”. Nintendo “50 Special”, sua assinatura de venda no Twitter, e tranquill: la fari pi tardi. Ovação de pé por lui

21h41 – Anche Dargen D’Amico si presente com um mazzo di fiori por Amadeus. Lo rimbrotta ironicamente: “Mi aspettavo che stavolta avresti messo la publicity prima di me. Manaskin, Stasera Ranieri: mi vuoi far sfigurare Ama?. A música “Dove si balla”, um sucesso na edição de quiz, também é addrittura de Zia Mara dentro da canzone: questa cosa del Fantasanremo è leggermente sfuggita di mano. Comunque, not in colore: all l’orchestra indossa gli ochchiali da sole, in tratto distante del cantante. Dupo di lui c’è Irama, Continue para schgliere outift sem gli rendono giustizia. Al netto di this, la sua è una gran bella canzone!

21.34 – No momento Amadeus não está sozinho: c Dré Drusilla Foer al suo fianco. O presente, centrado no palco por cantar na escala s e raggiunge. Ma Ama la enviado: “Lei non è cantante e non è in gara”. Nasse é um desvio de esboços. Drusilla: “Senta coso, venha para Chima… Lei non è informato. Sono é um ótimo intérprete. Io voglio cantare a Sanremo e quindi se ne vada. Cosa dovrei tarifa? Condorre com lei? Tutta la sera? Um inferno, lei é pazzo. Como você faz todas essas coisas legais? Estou ansioso para ouvir de você sobre o teste do uísque, e vou tirar uma foto sua e uma foto minha.” Poi, atualmente o primeiro artista primo: è um superbig, Massimo Ranieri.

21h15 – Fabrizio Moro fa Fabrizio Moro, esta canzone non spicca. Segue Aka7evenche ormai vulo solo portare punti al suo Fantasanremo. Prima di esibirsi consegna una rosa rossa ad Amadeus. Lu ringirazia com um “gentilissimo”, mas não tanto como um sono per gioco virtual. Para mais informações, visite nossa galeria em Visibilio, Ama ricambia com um buquê de fogo em Sanremo. Stasera li darà proprio a tutti i cantanti?

21.04 – Ghiaccio no macaquinho Giusy Ferreri Conecte-se com seu megafone, che lhaha fatta diventare (a suo discapito) un meme sui social. La canzone é tão così, lei ha la faccia di chi vorrebbe essere da tuttaltra parte. Seu número deve-se a uma canção televisionada de Hisghsnob e Hu: “Abbi cura di te” é uma canzone molto intensificada, por parlo del dolore del abbandono. La loro esibizione si chiude con un abbraccio… ei fiori di Sanremo, che Amadeus concegna anche a lui. Se vanno não é o primeiro a ver preso um po ‘di punti al Fantasanremo dicendo “Zia Mara”.

21.02 – E ora, via la gara. Stasera si esibiscono tutti e 25 i cantanti. Si inizia con Giusy Ferreri. Potranno devote anche i telespettatori da kasa, per la prima volta quest edizione. Amadeus raggiunge an ospite specs che è in plate: Elisa Balsamo, cyclista campionessa del mondo in carica. Concegna una maglia della Nazionale al conduttore, ed moment moment buono per citare lo patrocinador. Filho Soldi!

20,55 – Eurovisão, e via! La Terza Puntata del Festival Inizia com um omaggio em Mattarella, que oggi deu giro e tornou-se no Quirinale. “A nome tutti quelli che lavorano al Festival, Meu rivolgo a le augurarle buon lavoro. Por noi um ponto de referência, e lo è stato anche oggi quondo oggi nil suo discorso ha ricordato l’importanza della bellezza, della culti, delle arti, del cinema e della musica. Vorremmo rivolgerle um piccolo omaggio. Em 1978 havia Bussola, Assieme ou sua assinatura, e eu tive a sorte de ter o último concerto lendário em Mina e Pensiam por uma estatueta muito rica. Nesta escala sou um brano che al meglio rappresenta quello noi penciam di li, e vorremmo dedicadoglielo: Grande Grande Grande“. O maestro De Amicis do L’Orchestra se ramificou em inton, um ótimo aplicativo.