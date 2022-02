Roma, alguns patches, mas alvo: Objetivos de marketing por Olivera e Midland-Niles

ROMA CALCIOMERCATO OLIVEIRA – O recém-concluído mercado de câmbio introduziu duas novas adições a José Mourinho. Maitland-Niles e Sérgio Olivera, Quem já está em campo será muito útil na causa de Giallorossi desde a primeira aparição. Portugal já tem 2 golos nos dois primeiros jogos Uma liga.

O Roma Com o mercado de janeiro conseguiu preencher as lacunas mais óbvias, o que causou grande preocupação a Mourinho. E foi capaz de fazer isso por meio de compras direcionadas Maitland-Niles e Sérgio Oliveiraque imediatamente se dispôs a dar uma mãozinha ao Kialoros, especialmente o português nos seus dois primeiros jogos Uma liga Como assinado em vários gols. Agora Mourinho O retorno de Lorenzo Pellegrini também pode ser contado no futuro Espinasola. Giallorossi é considerado um favorito do lugar Liga Europa Se tivessem visto consistência e determinação nos momentos cruciais, teriam marcado mais alguns pontos, mas com a personalidade dos recém-chegados a equipa parece estar mais confiante e global. Mourinho, recordando a La Gazzetta Dello Sport, imediatamente contratou Sergio Olivera no meio-campo ao lado de Vertewood, e agora que Pellegrini voltou, parece que ele quer aceitar o 4-2-3-1 substituindo Janiolo novamente com o tridente. Atrás do Abraham (com possibilidade de usar em conjunto com o inglês, se necessário, dando bons resultados em algumas partidas). Graças às suas qualidades, Janiolo pode revelar-se fundamental e Mourinho sabe que tem à sua disposição uma equipa com um potencial considerável. Isso, além da mesma imagem do treinador português, pode fazer a diferença nas perspectivas para a corrida pela Europa, e até permitir que Kialorci lute por uma vaga na Liga dos Campeões.