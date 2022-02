Salvini abre a guerra. Liga não votou no MDL, mas Drake vai direto

Nos últimos dias, muitos tentaram contatá-lo. Não só delegados e senadores, mas também deputados e autarcas, secretários regionais e provinciais do partido. No entanto, Giorgietti não atendeu quase ninguém: não apenas para ligações telefônicas, mas também para mensagens de WhatsApp. Muitos em Carozio são um sinal de mau humor que se afastou das últimas jogadas da liga. No entanto, o Ministro do Desenvolvimento atendeu o telefone ontem de manhã. Quando ligou para Tracy para antecipar sua intenção de não participar do Gabinete, evitou o constrangimento de ter que se evitar mais uma vez na ordem de sua participação plena. O sinal de que Salvini está se aproximando dos três ministros da Liga é, de fato, excluindo-se da regra, na área em que distingue entre crianças vacinadas e não vacinadas. Ordens no MDL não são votadas em partes separadas, mas votadas na íntegra, desviando-se assim da aprovação do arranjo geral. Assim, apesar de estar fisicamente no Palazzo Chiki, Giorgietti quer ficar no quarto de Kiawazi, conselheiro econômico de Tracy, para lidar com a crise industrial. Quando os caravanserai da Liga do Norte e Stephanie estavam no gabinete, de fato, eles foram forçados a sair no momento da aprovação para não votar contra uma ordem que satisfazia a chamada liga “governante”.

O movimento, de fato, está definitivamente se movendo na direção da reabertura do país. Gelmini, o ministro de assuntos regionais, conseguiu trazer para casa as cores em todas as regiões, de acordo com um tropo que estava determinado a seguir o caminho da reabertura. Mas não há dúvida de que os vacinados precisam ser mais protegidos do que os outros. É por isso que, apesar do anúncio das lágrimas de Salvini na terça-feira, o primeiro-ministro não hesitou um minuto. “Desculpe, para voltar ao normal, é certo ver a diferença entre quem está vacinado e quem não está vacinado”, disse ele ao Caravaglia. Em suma, ele não se moveu nem um centímetro para atender às demandas do líder da liga, e é fácil prever que a relação com ele não será mais tão pacífica. Por outro lado, é claro que a questão anterior do BCE, sobretudo, era que o veto de Salvini (junto com o veto de Conte) o impedia de chegar à guerrilha.

O ex-ministro do Interior, no entanto, quer manter a tensão alta. Alguns dizem que ele não é um simples ponto, pois ele sempre teve um piscar de olhos no mundo sem cera na vanguarda da vacinação. Verdadeiro. Mas é inegável que optar por não votar um mandato tão importante no primeiro CD do processo pós-Goli não é de forma alguma um ato político irrelevante. À noite, os democratas acusam o governo Salvini de querer “desestabilizar” e, talvez já hoje, perguntar abertamente ao líder do secretário-geral Dem Leta se ele quer estar “dentro ou fora do governo”. , Porque é impensável “sentar no MDL e sair quando as ordens são votadas”. Letta disse ontem em particular que eles deveriam decidir se vão votar “sim” ou “não” e “aceitar a responsabilidade”.

Nos democratas, por outro lado, eles acreditam que a estratégia de Salvini é uma tentativa de acabar com as pesquisas recordes. E, de fato, sinais de preocupação estão chegando à liga antes da aquisição do Swg na próxima semana. Em 31 de janeiro, o carrossel caiu 1,8%, para 16,7%. E 21,2 (+2,2,) com FdI. A diferença de 4,5 pontos – que é assustadora – vai se expandir na próxima pesquisa. Por outro lado, o fim de semana foi complicado. A equipe que lida com as redes sociais convidou todos os parlamentares para uma posição de apoio ao secretário, o que não parece ser um grande lucro. Basta dizer que a página de Facebook de Salvini perdeu cerca de 300 mil seguidores. Em 5 milhões, Deus me livre. Francamente, não é certo. Mas não é um bom sinal.