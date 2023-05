“Se eu ganhar a Liga dos Campeões, terei cabelo ruivo e preto”

a Estação Leão Sem dúvida, um bom ano com Jersey Milão. Em A Série A é, na verdade, 32 partidas Ele assinou 13 gols é fornecido 7 assistências. Ele foi fundamental em algumas das partidas mais importantes para os rossoneri nesta temporada, como as quartas de final. Liga dos Campeões e o jogo do campeonato contra Nápoles. PARA pinosEntão, ele perdeu a melhor semifinal da Copa da Europa contra o Derby.entre. No entanto, o futebolista português tem suscitado muitas satisfações com a camisola “”.o diabo” nesta e nas temporadas passadas. Um jogador de futebol em todos esses Milão, Rafael LeãoEle falou em seu canal oficial em entrevista com perguntas dos fãs luz de rede.

Entrevista com Rafael Leo, Milão

A primeira pergunta perguntou quem é o adversário mais difícil de enfrentar. Leão Um ex apontou Milão E um jogador do nosso campeonato: “Essa é uma boa pergunta. Meu nome é Tiago SilvaExímio, de qualidade com e sem bola, ele entende bem as lacunas, mas a palavra certa para defini-lo é inteligente. Danilo também é muito forte“.

O português falou então sobre o título mais importante que conquistou e o que quer conquistar: “O Scudetto, sem dúvida. Estou no Milan há três anos e meio, quase 4, este é o título que os torcedores do Milan esperavam há muito tempo. Foi uma comemoração incrível, nunca tive a sensação de ter conquistado um título tão importante. Acho que este é o título mais incomum da minha carreira. Quanto à equipa, obviamente acredito na Liga dos Campeões, sempre sonho com este título e espero um dia conquistá-lo.“.

Sobre Liga dos Campeões Ele também fez uma promessa aos torcedores rossoneri durante a vitória: “Eu pinto meu cabelo de vermelho e preto para representar o Milan“.

Em vez disso, ele passou a explicar quem era sua referência esportiva, seus jogadores de futebol favoritos quando criança e seu herói: “Nota do jogo direi sem duvida Cristiano Ronaldo. N estatuetas de bebêPelo contrário, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Robinho, Neymar. N HeróiNo entanto, isso está fora de dúvida meu pai“.