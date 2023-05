Trens, metrô e ônibus estão em risco. Tempos e bandas de garantia

Milão, 25 de maio de 2023 – Black Friday para viajantes: amanhã, 26 de maio, Quase toda a Itália (excluídas as áreas afetadas pelas inundações) Perigo para todos os transportes públicos, Devido a greve geral. Daí a dificuldade para quem é obrigado a usá-lo Trens, ônibus, bondes, trólebus e metrôs em Milão e Lombardia.

O protesto foi organizado pela USB.Reinicie o site do contrato enviado às empresas e associações patronais do sector LPT”, “contra as privatizações bárbaras através de contratos, subcontratos e subcontratos que alimentam a exploração e a insegurança, renovações ‘faseadas’ dos contratos a troco de trocas crescentes e venda de direitos”, mas “Pesadas responsabilidades dos trabalhadores Penalidades salariais severas que agravam as atuais condições de crise econômica e o custo de vida de um setor mal atendido.

Trens na Itália Eles param De 9 a 17. TrêsOs trens regionais podem sofrer variações ou cancelamentos, enquanto não há previsão de alteração no ciclo dos trens de longa distância. Flechas convencionais e intermunicipais. “A agitação sindical – informa a Trenitalia – levará a mudanças antes do início do serviço e após o seu término. Para obter informações, você pode entrar em contato com o call center gratuito 800 89 20 21”. Você sempre pode verificar o seu trem Nos sites e canais oficiais da Trenitalia. Apesar de haver Trens garantidos.

Eles também param trabalhadores italianos, Sempre dê 9 a 17, Mesmo com exceções importantes discutidas no site da empresa. Mas não falta Trens garantidos.

Em risco Trens regionais em toda a Lombardia. “Está prevista uma greve para sexta-feira, 26 de maio, das 00h00 às 23h59, à qual poderão juntar-se os funcionários da gestora de infra-estruturas Ferrovienard e que poderá ter consequências para o tráfego ferroviário”, disse Trenard.

Linhas em perigo –

Milan Cadorna – Canso/Azzo, Como Lago, Novara Norte, Varese/Laveno Norte;

Bréscia / Iseo – Edolo;

Linhas suburbanas S2, S3, S4 e, para o trecho administrado pela FerrovieNord, S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Cerregno – Milano – Albirate e S13 Milano Povisa – Pavia;

Conexões Milan Catorna/Milan Central/Milan Porta Garibaldi – Malpensa Airport e S50 Malpensa Airport – Bellinzona Airport.

Correias de garantia –

No entanto existem alguns LIMITAÇÕES DA GARANTIA: Trens com horários de partida programados viajarão e chegarão no final da viagem 6 a 9 e 18 a 21. Por outro lado, para as rotas que circulam na infraestrutura da Rfi, os comboios com horários de partida programados circulam e chegam no final da viagem. às 9h e fim da viagem às 10h. O serviço será retomado às 18h.

A nas linhas a partir das 21h Gestão exclusiva da FerrovieNord e manejo misto, podendo ficar com sequelas até o final do atendimento.

para Linhas rodando em infraestrutura RFI eles são ativos Os seguintes intervalos de tempo de garantia: Os comboios viajam e chegam no final da viagem, a hora de partida está prevista para as 9h00 e a hora de partida é para as 10h00. O serviço será retomado às 18h.

por isso Trens de gestão mista FerrovieNord/RFI, É importante considerar o horário estimado de saída das estações Milano Povisa e Ceregno.

Expresso Malpensa –

para Malpensa Serviço Expresso, Em caso de cancelamento do trem, serão disponibilizados ônibus diretos: entre Milan Cadorna e Aeroporto de Malpensa (de Milan Cadorna partem via Paleogaba, 1); Entre Busto Arsizio FS e Aeroporto de Malpensa, pela linha S50.

No horário 9-17, os trens da linha S50 podem ser limitados a Stabio e convertidos em ônibus no trecho Stabio-Malpensa, em conjunto com a greve à qual os funcionários da Trenard podem aderir.

Possíveis dificuldades são esperadas devido à greve Transporte público local: Ônibus, bondes, bondes e metrôs. No entanto, é sempre garantido Uma banda garantida Varia de cidade para cidade. Em milão Haverá serviço de linhas de superfície e subterrâneas geridas por ATM às 8h45 e das 15h às 18h garantido.

A respeito de rodovias, Viagens das Linhas 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 Eles serão Garantido de 5h30 a 8h29 e de 15 a 17h59.

O Funicular de Como-Brunate é garantido às 8h30 e das 16h30 às 19h30