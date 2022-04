“Expulso da Liga dos Campeões é uma grande decepção”

Turim – Isso foi afirmado em uma longa entrevista com L’Equipe, Mattia De Sciglio. E ele falou sobre tudo, desde a Juventus até a seleção, sobre seu passado em Lyon. A experiência dele fechando os olhos e repetindo: “Amei demais, foi uma escolha que faço mil vezes, me permitiu me confrontar com outro tipo de cultura. Eu morava no 6º distrito de Lyon, logo atrás do parque de Ted d’Or, o que foi ótimo. Experiência de vida verdadeiramente fantástica. Encontrei um futebol rápido onde até times pequenos jogam sem defesa. Corpo nele. Isso me permitiu ganhar mais confiança em minhas habilidades“. Lá ele foi capaz de encontrar aqueles impulsos que ele havia perdido na Itália:”Redescobri o prazer de jogar na França. Na Itália, somos inundados diariamente pela pressão da mídia e dos fãs. Quando o jogo terminar na França, mesmo que seja uma derrota, vamos pensar no próximo jogo sem nos irritar. O futebol vive muito quieto“.

Temporada de zoológico Então ele voltou Juve, ele inventou alegoria nesta temporada: “Ele me iniciou como especialista em Milão em 2011. Ele é muito prático, o que não quer dizer que não queira um bom jogo. Exceto que busca a solidez antes de tudo. Essa foi sua característica durante sua primeira temporada na Juventus, quando era difícil para nossos adversários chutarem para o gol, sabíamos como lutar juntos. Ele voltou em 2021, mas o time era diferente“.E os resultados foram vistos em campo, os resultados não atingiram a marca de Juwin:”Começamos mal e depois jogamos invictos na liga em uma série de 17 jogos. Se não tivéssemos perdido pontos tolamente, estaríamos na disputa pelo título hoje. A eliminação na 16ª rodada da Liga dos Campeões contra o Villarreal foi uma grande decepção, mas não subestimamos nosso adversário. Agora os gols são na Copa da Itália e na Liga dos Campeões“. Então em Rabiot:”Não expressa 100% do seu potencial. Mas, em alguns jogos, ia e voltava noventa minutos, com alto nível de jogo, qualidade técnica e previsões na circulação da bola. Fisicamente ele é impressionante, três vezes mais rápido que alguns jogadores, e cai no chão sem forçar seus adversários. Mas eles o perdoam menos do que os outros. Eu sei o que é, eu fui lá há alguns anos“.

Decepção nacional Por Seleção não se classificou para a Copa do Mundo que será disputada no CatarEstas são as palavras de de Siglio: “O que aconteceu no mata-mata aconteceu. Qualquer que seja o nível do adversário, tudo pode ser jogado em um episódio. Eu estava no banco e em poucos minutos vi que estávamos enganados pela tensão. Dito isto, não acho que o futebol italiano seja um eufemismo, caso contrário não teríamos vencido o Campeonato Europeu. Isso não é uma chave, não perdemos em mais de 30 jogos. Se tivéssemos tido um pouco mais de sorte durante o jogo da pré-eliminatória contra a Suíça, por exemplo, não estaríamos aqui hoje para falar sobre isso.“No entanto, há o problema da desconfiança dos jovens:”Na França, os jovens são tão corajosos que não têm medo de experimentar uns aos outros porque podem cometer erros. Um jovem italiano é assassinado no primeiro erro e assim se perde“.