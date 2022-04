Do presidente herói à suspeita mais horrível. Sobre o líder ucraniano Volodymyr ZhelenskyIsso dá 54 dias Ele, junto com seu povo, está lutando contra os russos, espalhando uma desatenção chocante para virar de cabeça para baixo a imagem da guerra que eclodiu em 24 de fevereiro passado.Invasão Moscou por ordem do presidente Vladimir Putin.

Bombardeando sites de redes sociais hoje, segunda-feira, 18 de abrilAdvogado e Juiz Carlos Dormina Ele, em um tweet em seu perfil, levantou uma terrível suspeita sobre o descaso chocante com as exigências do primeiro-ministro ucraniano para a Europa, que, enquanto isso, está fornecendo ao país armas para combater Putin. “Zhelensky é um membro da União Europeia Bilhões de euros por semana Não vou compartilhar a transformação dos ucranianos – para fazer a guerra – Sirps Dormina Mercenários DeOeste Para a guerra contra a Rússia. Depois de ajudá-lo adequadamente, espero que não seja verdade.

