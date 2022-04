Quando Fabio Guardarro virou Cristiano Ronaldo

No ano passado, Fabio Guardarro venceu o Grande Prêmio de MotoGP de Portugal. ‘Mudança’ por ocasião de Cristiano Ronaldo.

Estamos entrando na semana que nos guiará Grande Prémio de Portugal, A quinta rodada da temporada 2022 da MotoGP. Esta é a terceira ronda na pista de Portimão desde 2020 com três vencedores diferentes. Houve um desses Fábio Guardarro, venceu no início do ano passado e liderou o ranking do Campeonato Mundial. De onde nunca saiu, mais tarde se tornou o campeão mundial da categoria. Mas naquela ocasião ele entrou em transe à sua maneira. Ou vice-versa Cristiano Ronaldo, O piloto francês seguiu o gesto do campeão português na Juventus no ano passado. Uma homenagem a ele Time italiano favorito Para um atleta que agora se tornou um símbolo do futebol internacional.

Encontro com Cristiano

2021 é o seu ano verdadeiramente glorioso. Fábio Guardarro Depois de anos difíceis na classe underdog, ele conquistou seu primeiro campeão mundial, onde chegou com grande confiança. Pelo menos até a sua chegada ao MotoGP, despercebida, está aquiUsando. O título de Riders, que a Yamaha não vê há muito tempo, veio com a consciência de Nice Rider que todos esperavam. Mas em Portimão no ano passado, embora o Quartarro tenha começado a vestir, estamos apenas no início Tijolos importantes Rumo ao título mundial. A primeira posição polar foi tomada na montanha-russa portuguesa, seguida de uma obra-prima, além do primeiro nível nas posições de condução. Com um entusiasmo notável para celebrar aquele momento ou algo que ele amava. Então Fabio Guardarro e Cristiano Ronaldo se conheceramAlém de fotos clássicas de souvenir, troque camisas e capacetes.

Juventus no coração

Mas este não é apenas um movimento da mídia. De fato, o piloto francês mostrou sua conexão com a equipe de Turim em várias ocasiões. De fato, desde que a epidemia eclodiu, ela se expressou com orgulho mascarar Temático e visitou o Centro de Treinamento da Juventus no ano passado. Uma “audição” que surpreendeu quem é jogador de futebol. Hoje em dia é finalmente imortalizado em uma ocasião Dia em Continentes Para parabenizar os campeões da Juventus. Compartilhou um interesse pelo futebol com o rival da Temporada Mundial de 2021, Peko PagnayaComo o inimigo (com uma clara aparência italiana), a Juventus nunca escondeu seu coração.