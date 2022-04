Sonia de Pinto morre em restaurante no Luxemburgo, Itália: roubo hipotético-Corriere.it

A partir de Alessandro Fuloni e editorial online

A vítima tinha 46 anos, trabalhava para o clube e era originária da província do Camboja. A polícia está investigando todas as suposições que começaram com um assalto e terminaram mal

Na manhã de Páscoa um italiano jazia morto no porão da pizzaria onde trabalhava Kirschberg, Luxemburgo. பெண், Sônia de Pinto, 46 ​​anos, era natural de Petaciado. Um município na província do Camboja. O corpo foi encontrado em uma sala na JF Kennedy Avenue, no Grão-Ducado.

Desde o primeiro exame externo, a mulher apresentava um ferimento na cabeça no corpo: A primeira hipótese é que ela morreu justamente pelo golpe. Todas as hipóteses estão sendo consideradas pelos investigadores, a começar pelo saque, que é altamente provável. Sonia trabalhava em uma pizzaria e seu corpo foi encontrado várias horas após o término de seu turno. Após o alarme foi dado por seu companheiro Sauro Diógenes que não a viu chegando em casa.

Informo a administração municipal em meu nome Apresento as minhas condolências a todos os cidadãos pela morte súbita de Sónia. Os sentimentos de dor e perplexidade de toda a comunidade de Petaciado que se reúne em torno de seus pais e irmãos para esta tragédia que choca a todos. Nossas mais profundas condolências a eles. A afirmação foi feita pelo prefeito de Pettah, Roberto de Bardo.

A mulher, nascida em Lausanne, na Suíça, deixou Molise há alguns anos Ele trabalhou na capital do Grão-Ducado de Luxemburgo na Pizzeria, onde a descoberta ocorreu na manhã de domingo. Ele muitas vezes retornou ao seu país, onde se ofereceu para uma associação de defesa civil. Mesmo de acordo com as primeiras informações divulgadas pela família E pelo círculo dos hábitos íntimos daquela mulher, ela teria sido vítima de um roubo que terminou em sangue. A autópsia foi ordenada pelas autoridades judiciais luxemburguesas para determinar a causa da morte.

Os pais da menina – um casal que emigrou para a Suíça e voltou para Pettah – Eles foram notificados por funcionários judiciais na manhã de domingo e voaram imediatamente para o Luxemburgo, acompanhados pelo cúmplice de Sonia, que morava em Es-sur-Alcette. Deprimido, ele postou várias lembranças no Facebook: Ainda não consigo acreditar. Estávamos felizes, eles rasgaram minha alma, você é sempre o melhor de nós, não posso aceitar isso.