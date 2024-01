Olindo e Rosa são os novos protagonistas do assassinato de Erpa, que está ligado ao tráfico de drogas. Da prova de sangue à confissão: o que não bate

A confissão do acusado foi obtida, a única testemunha ocular não era confiável e a mancha de sangue que constituía “evidência” foi mal identificada. Olindo Romano E Rosa Bassi Eles foram considerados culpados em todas as três fases do julgamento O Massacre de Erba “Acima de qualquer dúvida”. Mas as suspeitas eram temidas pelos seus defensores pelo vice-procurador-geral do Milan Kuno Tarfuser E há muitos de um grande grupo de inocentes. Agora, pela primeira vez, serão examinados pelos juízes do Tribunal de Recurso de Brescia.

O pedido de 58 páginas de Tarfusser para um novo julgamento dos cônjuges primeiro questiona três “pilares de evidência” que levaram à prisão perpétua por assassinato com faca e bastão. 11 de dezembro de 2006, Raffaella Castagna, seu filho de 2 anos, Yusuf Marzouk, a avó da menina, Paola Galli, e a vizinha Valeria Cherubini. O marido desta, Mário Fricário, foi ferido com uma pancada na garganta, salvando-se de um defeito congénito da artéria carótida, que o impediu de sangrar.

Olinto e Rosa, por que o pedido de reconsideração foi deferido? De novas testemunhas a advogados: a decisão do Tribunal