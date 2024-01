Roma, Renato Sanchez não está fora, mas os portugueses disseram não ao Besiktas

o futuro Renato Sanches Isso deve ser definido nas próximas semanas e uma série de lesões têm prejudicado a sua aventura na Roma até agora. Os portugueses jogaram apenas 117 minutos no campeonato e 111 minutos na Liga Europa, num total de 228 minutos, menos de três jogos completos. Assim, a Roma quer devolver o jogador ao PSG, que o enviou, embora tenha feito saber que não pretende receber o jogador de volta à equipa.

A única forma de encontrar outro clube nesta sessão do mercado de transferências é emprestar o jogador até junho. A edição de hoje do Clima Leva a situação: Nenhum clube pediu informações sobre o jogador e, entre estes, está incluído o Besiktas. O clube turco fez os primeiros contactos para avaliar a viabilidade da mudança e a Roma está confiante de que poderá concretizar o negócio.

No entanto, tal como revelaram alguns meios de comunicação portugueses, o lusitano teria dito não às ofertas recebidas até agora. Além dos turcos, PAOK Thessaloniki e Olympiakos também têm procurado o jogador, mas não parecem entusiasmados com as ofertas que tem recebido neste momento. Caso os Giallorossi consigam avançar, poderá haver a possibilidade de avaliar outro reforço, ainda que emprestado, como aconteceu com Huijsen.