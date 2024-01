Di Canio aconselha Mourinho sobre o silêncio da imprensa portuguesa

A partida entre Roma e Atalanta terminou empatada em 1 a 1 e no final da partida o árbitro Aureliano expulsou José Mourinho por protestar. O Special One recebeu cartão amarelo por outra longa disputa com o árbitro por várias decisões questionáveis ​​​​na partida. Di Canio atacou o técnico e falou no clube Sky Calcio.

Palavras do ex-atacante da Biancoceleste

Paulo Di Canio disse: “Mourino perdeu três dos oito jogos em Milão? Mesmo que seja um, são muitos, certo? Não pode ser normal. Agora quero fazer um ponto de discórdia. Mourinho é regular, não aparece quando as coisas não vão bem. Claro que não só ele, mas muitos outros. Quero conversar sobre futebol com os envolvidos diretamente, isso precisa mudar, alguém precisa intervir”. O ex-atacante do Milan e da Juventus continua: “Repito, isto não pode acontecer apenas com os ciganos, mas alguém tem de fazer alguma coisa. Conversar com profissionais, sejam jornalistas ou ex-jornalistas, deveria ser um dever. Digo para o Mo: “Eu te amo. Reclamar do árbitro? Houve pênalti ou não? Está tudo bem, mas você tem que vir na frente das câmeras, vamos tentar conversar sobre isso juntos!”.